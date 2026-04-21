Китайские инвесторы просят обеспечить правовую защиту и стабильность

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Равшанбек Сабиров встретился с представителями китайских компаний Guipai Holding Group, Hunan Jingwei Real Estate Development Co., Ltd., а также ОсОО «Инвесфонд Тенгри Инвест».

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере строительства, развития недвижимости и реализации инфраструктурных проектов в Кыргызстане.

Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций в жилищное строительство, развитию современных городских комплексов и проектам в области инженерной и социальной инфраструктуры.

В ходе обсуждения отмечено, что компании уже приступили к практической стадии взаимодействия и осуществили первоначальные инвестиционные взносы по ряду земельных участков в рамках прорабатываемых проектов.

Представители компаний подтвердили заинтересованность в реализации проектов в Кыргызстане и обратились с просьбой уделить особое внимание вопросам обеспечения правовой защиты инвестиций, стабильности и предсказуемости условий ведения бизнеса, предоставления государственных гарантий.

«Кыргызская Республика обеспечивает законодательные гарантии защиты инвестиций и равные условия для всех инвесторов. Мы последовательно работаем над созданием прозрачной и устойчивой инвестиционной среды и сопровождаем проекты на всех этапах их реализации», — отметил Равшанбек Сабиров.

Представители компании отметили, что обладают более чем 25-летним опытом работы в сфере недвижимости и промышленного производства, активно участвуют в реализации международных проектов, в том числе в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и договорились продолжить проработку совместных инвестиционных инициатив.