Экономика

В Кыргызстане проведено 26 аукционов на право пользования участками недр — МДС

В Кыргызстане в 2025 году проведено 26 аукционов на право пользования участками недр. Об этом на бизнес-завтраке форума «B5+1» сообщил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

В МДС также проинформировали, что ранее выдано 2 тысячи 5 лицензий на пользование недрами, из них 103 принадлежат государственным предприятиям.

Ранее сообщалось, что на территории КР расположено более 1 тысячи месторождений и проявлений полезных ископаемых по 51 виду минерального сырья, в том числе золота, серебра, меди, сурьмы, вольфрама, редкоземельных минералов.

За первые девять месяцев прошлого года приток прямых иностранных инвестиций в добычу полезных ископаемых составил $190,3 миллиона — 21,5 процента от общего объема ПИИ в экономику страны.

Инвестиционная динамика в добывающем секторе показала значительный рост — в два раза больше (203,5 процента) показателей, чем за аналогичный период 2024-го, подчеркнули в МДС.

Ранее отмечалось, что наиболее перспективными месторождениями являются Кутессай II, Калесай, Кызыл-Омпол, Северный Акташ и месторождения глинозема (алюминия) Зардалек и Катранбаши.
