Российские инвесторы намерены производить подсолнечное масло в Кыргызстане

Заместитель председателя кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел встречу с инвесторами из Самарской области России. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в ходе встречи инвесторы представили проект строительства масложирового комбината в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Он предусматривает производство рафинированного подсолнечного масла мощностью до 400 тонн в сутки с применением современных технологий холодной рафинации.

Стороны обсудили перспективы реализации проекта, развитие перерабатывающей отрасли и привлечение инвестиций в агропромышленный сектор Кыргызской Республики. Со своей стороны Эрлист Акунбеков отметил готовность оказать всестороннее содействие и поддержку в реализации инвестиционного проекта.