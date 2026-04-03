Совершенствование налогового администрирования для бизнеса обсудили в Бишкеке

В Бишкеке состоялся круглый стол по вопросам налоговой политики и администрирования, который организовал Международный деловой совет Кыргызстана. Представители бизнеса и госорганов обсудили рост фискальной нагрузки и правила начисления пени.

Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков и заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов отметили, что предпринимателям страны необходима предсказуемая среда.

Представители малого и среднего бизнеса постоянно обращаются за консультациями из-за трудностей, связанных с трактовкой Налогового кодекса.

На мероприятии отметили необходимость выработки сбалансированных решений, которые обеспечат прозрачность проверок и снизят регуляторные риски для инвесторов.

Участники встречи рассмотрели проблему взаимодействия фискальных органов и частного сектора. Также затронуты вопросы, влияющие на инвестиционную привлекательность республики:

порядок проведения налоговых проверок и начисления пени;

механизм погашения задолженности;

практика применения статьи 139 Налогового кодекса (рыночные цены);

налогообложение цифровых услуг и операций с иностранными поставщиками;

акцизная политика и предложения по совершенствованию регулирования в отдельных секторах.

Участники отметили резкое увеличение суммы доначислений и штрафных санкций. Согласно аналитике МДС, объем начисленной пени в 2024 году вырос более чем в 10 раз по сравнению с 2020-м, достигнув 25,3 миллиарда сомов.

За восемь месяцев 2025 года этот показатель составил более 33,8 миллиарда сомов — 13-кратный рост.

Сумма доначисленных налогов в 2024-м составила 29,3 миллиарда сомов. Это в два раза больше показателей четырехлетней давности.

Обращено внимание на опыт и практику стран Центральной Азии и глобальные подходы к налоговому регулированию.