Совершенствование налогового администрирования для бизнеса обсудили в Бишкеке

В Бишкеке состоялся круглый стол по вопросам налоговой политики и администрирования, который организовал Международный деловой совет Кыргызстана. Представители бизнеса и госорганов обсудили рост фискальной нагрузки и правила начисления пени.
Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков и заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов отметили, что предпринимателям страны необходима предсказуемая среда.
Представители малого и среднего бизнеса постоянно обращаются за консультациями из-за трудностей, связанных с трактовкой Налогового кодекса.
На мероприятии отметили необходимость выработки сбалансированных решений, которые обеспечат прозрачность проверок и снизят регуляторные риски для инвесторов.
Участники встречи рассмотрели проблему взаимодействия фискальных органов и частного сектора. Также затронуты вопросы, влияющие на инвестиционную привлекательность республики:
- порядок проведения налоговых проверок и начисления пени;
- механизм погашения задолженности;
- практика применения статьи 139 Налогового кодекса (рыночные цены);
- налогообложение цифровых услуг и операций с иностранными поставщиками;
- акцизная политика и предложения по совершенствованию регулирования в отдельных секторах.
Участники отметили резкое увеличение суммы доначислений и штрафных санкций. Согласно аналитике МДС, объем начисленной пени в 2024 году вырос более чем в 10 раз по сравнению с 2020-м, достигнув 25,3 миллиарда сомов.
За восемь месяцев 2025 года этот показатель составил более 33,8 миллиарда сомов — 13-кратный рост.
Сумма доначисленных налогов в 2024-м составила 29,3 миллиарда сомов. Это в два раза больше показателей четырехлетней давности.
Обращено внимание на опыт и практику стран Центральной Азии и глобальные подходы к налоговому регулированию.