Более 100 кыргызстанцев, работавших в Корее, получили единовременные выплаты

Граждане Кыргызстана, официально работающие в Южной Корее и с зарплаты которых удерживают отчисления в национальную пенсионную систему, по возвращении на родину получают единовременные выплаты. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления по работе с общественностью Социального фонда Женишбек Мукамбетов.

По его словам, соответствующий меморандум с пенсионной службой Южной Кореи заключили в 2015 году.

«На основании документа единовременные выплаты, средняя сумма которых составляет $3,8 тысячи, получили 107 человек. Есть одно условие: трудовой мигрант, выехавший из Кореи, вправе обратиться за выплатой в течение пяти лет. Основная сумма плюс инвестиционный доход выплачиваются путем перевода на личный банковский счет граждан, Соцфонд оказывает только содействие в сборе документов», — сказал Женишбек Мукамбетов.

В Корее, по его данным, работает около 12 тысяч кыргызстанцев.

Он добавил, что в рамках ЕАЭС с 1 января 2021 года пенсионное обеспечение граждан пяти стран также регулируется соглашением.

«Например, если гражданин КР работал в РФ, делал отчисления с 2021 года, а, закончив работу, вернулся на родину, он вправе обратиться в Соцфонд КР. Мы отправляем запрос коллегам в РФ, они, проверив данные, по своему законодательству определят право на пенсию. При наличии такого права страховую часть посчитают и ежеквартально будут переводить на счет гражданина в Кыргызстан. Такое же взаимодействие и с другими государствами ЕАЭС», — отметил Женишбек Мукамбетов.

В рамках соглашения, по его данным, назначены пенсии 174 гражданам. Из них 156 гражданам РФ, 15 гражданам Казахстана, трем гражданам Беларуси.

Кроме того, договор о социальном обеспечении подписан между правительствами Кыргызстана и Турции.