Программу страхования инвесторов из РФ в Кыргызстане запускает экспортный центр

Российский экспортный центр совместно с инвестиционным фондом Central Asia Capital представил программу страхования от политических рисков для российских инвесторов, работающих в Кыргызстане, сообщают «Ведомости».

Страхование будет оформляться через Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Программа рассчитана на разные форматы вложений: покупку долей в капитале, предоставление займов, внесение средств в уставный капитал, а также инвестиции через индустриальный парк Central Asia Hub — специальную зону с налоговыми льготами для российских предприятий.

Полис покрывает риски, связанные с решениями властей страны размещения: ограничения на перевод средств, неконвертируемость национальной валюты, принудительное изъятие активов, введение торговых санкций и другие меры, которые могут повлиять на инвестиционную деятельность. Страхованию подлежит до 90 процентов суммы инвестиций и доходов от них.

Основатель Central Asia Capital Антон Собин отметил, что спрос на такие продукты в КР вырос на фоне увеличения активности инвесторов и количества российских компаний в стране. Среди типичных рисков для новых участников рынка он выделил незнание локального контекста и слабую корпоративную структуру владения активами, а также отсутствие заранее продуманного сценария выхода из проекта.