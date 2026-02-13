12:31
Экономика

Компании «РЦА Ливинг» расширили участок, Бишкек получит еще более $1 миллиона

Компании «РЦА Ливинг», которая строит масштабный жилой комплекс в Бишкеке, дополнительно выделили около 0,8 гектара земли. Из-за этого бюджет столицы получит дополнительно более $1 миллиона. Об этом стало известно из постановления кабмина.

компании
Фото компании. Иллюстрация проекта «РЦА Ливинг»

Теперь общая площадь арендованной инвесторами земли составляет 54,3 гектара, а общая сумма, которую инвестор перечислит Бишкеку за пользование землей в течение 49 лет, составит $68,01 миллиона.

Напомним, речь идет об участке бывшего бишкекского ипподрома «Ак-Кула». Проект представляет собой самый крупный внутригородской жилой комплекс.
