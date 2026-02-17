Кабмин изменил порядок рассмотрения жалоб инвесторов

Кабинет министров внес изменения в постановление от 28 января 2022 года № 32 «О порядке рассмотрения жалоб инвесторов и их сопровождения». Решение принято в целях совершенствования механизма защиты инвесторов.

Согласно документу, уточняется статус уполномоченного органа. Теперь под ним понимается государственный орган, ответственный за выработку и реализацию государственной инвестиционной политики.

В новой редакции изложены принципы рассмотрения жалоб инвесторов. Они будут основываться на верховенстве права, объективности, справедливости, полноте и эффективности.

Госорганы и органы местного самоуправления обязаны размещать на своих сайтах и онлайн-ресурсах информацию о возможности подачи инвесторами жалоб в соответствии с утвержденным порядком.

Уточняется процедура подачи и рассмотрения жалоб. Инвестор вправе направить обращение в уполномоченный орган на любой стадии — до обращения в суд, Третейский суд или международный арбитраж. Жалобы могут быть также выявлены самим уполномоченным органом в рамках сопровождения инвесторов.

После регистрации обращения уполномоченный орган проводит анализ, включая оценку возможных экономических рисков для Кыргызстана и возможных нарушений норм международного права или национального законодательства. В случае подтверждения обоснованности жалобы соответствующему субъекту направляется письмо с изложением претензий и рекомендаций по их устранению, о чем одновременно уведомляется инвестор.

Субъект жалобы обязан представить свою позицию в течение семи рабочих дней со дня получения письма. Ряд пунктов и приложений признан утратившим силу, в том числе прежняя редакция одного из приложений к порядку.

Постановление вступит в силу через 15 дней.