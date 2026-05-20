Происшествия

ГИК: Причиной подтопления домов в Караколе стал забитый мусором водосток

В связи с сильными проливными дождями в четырех блоках жилого комплекса ГИК «Хан-Тенири» в Караколе зафиксировали случаи подтопления. Специалисты выяснили причину, сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, одной из основных причин ЧП стало критическое засорение сливных труб и водоотводных лотков бытовым мусором. В ходе экстренной очистки системы коммунальные службы обнаружили разные бытовые отходы, которые полностью перекрыли нормальный проход воды.

«Из-за этого во время аномальных осадков вода не могла уходить через систему водоотведения. В итоге она скопилась на кровле, потом под давлением пошла обратно в сторону чердачных помещений и начала проникать в отдельные квартиры и подвалы», — пояснили в ГИК.

В компании подчеркивают, что последствия стихии затронули не только объекты компании. Накануне из-за проливных дождей и переполненных арыков подтопило жилые дома, соцобъекты и дороги по всему Караколу.

«Государственная ипотечная компания ведет масштабное строительство жилья по всему Кыргызстану — около 80 тысяч квартир. Только за последние два года сдано около 7 тысяч квартир. Ситуация, произошедшая в Караколе, носит локальный характер», — отметили в компании.

Сейчас сотрудники ГИК работают на месте в усиленном режиме, ликвидируя последствия подтопления.

Компания восстановит пострадавшие квартиры за свой счет. Всем жильцам окажут необходимую помощь, в помещениях сделают ремонт.

Накануне в соцсетях распространились видеоролики из Каракола, где жильцы новых многоэтажных домов ГИК спасали квартиры со свежим ремонтом от хлынувшей сверху воды.
