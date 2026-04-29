Власть

Инвесторов обязали отчитываться: в Кыргызстане ужесточили контроль за проектами

Кабинет министров Кыргызстана внес изменения в постановление № 115 от 3 марта 2023 года, регулирующее передачу отдельных нормотворческих полномочий госорганам и органам местного самоуправления.

Поправки приняты в рамках реализации закона об инвестициях и направлены на усиление контроля за исполнением инвестиционных проектов.

В документ добавили норму, обязывающую инвесторов предоставлять в уполномоченный государственный орган информацию о ходе реализации проекта и выполнении условий инвестиционного соглашения.

Одновременно будет определен порядок и сроки предоставления такой отчетности.

В кабмине уточнили, что реализация постановления осуществляется в пределах утвержденного бюджета и штатной численности Национального агентства по инвестициям при президенте.

Документ вступит в силу через 15 дней. 
Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 апреля
Бизнес
Почему сделки внутри lalafo — это надежно? Главное с выступления на CYBERTOR
Simbank: как получать международные переводы Astrasend без визита в банк
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
