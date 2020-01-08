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Экономика

Экономические итоги — 2019. Зависимость от золота и евразийские правила

Экономика Кыргызстана сильно зависит от работы месторождения Кумтор. В 2019 году на руднике вырабатывали богатую золотом руду, поэтому показатели промышленного роста были в основном связаны именно с горнорудной отраслью.

Однако порядка в сфере добычи полезных ископаемых так и нет. Местные жители по-прежнему продолжают митинговать против разработки месторождений.

Добавляет проблем и то, что в 2019 году закончились сроки переходных периодов по отдельным техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эксперты предполагают, что в 2020-м это скажется на состоянии экономики не лучшим образом.

Все зависит от золота

В начале 2019 года все выглядело более чем оптимистично. На «Кумторе» разрабатывали богатую золотом руду. ВВП страны на это реагировал позитивно. Уже в январе, когда деловая активность обычно замирает, показатели роста экономики составили 6,4 процента.

Эксперты сразу предупредили — радоваться рано. Ведь во второй половине года ожидалось снижение объемов добычи драгоценного металла и замедление роста экономики. Первые доказательства появились уже в апреле 2019 года, когда рост ВВП замедлился на 0,7 процента по сравнению с январем.

С августа рост экономики постепенно замедлялся и к концу ноября достиг 4,9 процента.

Аналитик Евразийского банка развития Айгуль Бердигулова в беседе с 24.kg отметила, что экономическая активность первого полугодия 2019 года сменилась ее замедлением. Это преимущественно определила динамика производства на золоторудном предприятии «Кумтор».

«Поддержку экономике в течение 2019-го оказывали внутренний потребительский спрос на фоне повышения реальных денежных доходов населения и расширение инвестиционной активности. В результате, по оценке ЕАБР, итоговый рост ВВП страны в 2019 году составит 4 процента», — заключила эксперт.

Против урана и золота

Ушедший год запомнился и ожесточенной борьбой кыргызстанцев против разработки недр. За годы независимости мы, наверное, привыкли, что любые горнорудные проекты сопровождают скандалы. Но 2019 год запомнится особо.

Все началось с проекта по разработке уранового месторождения Кызыл-Омпол в Иссык-Кульской области. Планировалось, что уран и торий будут добывать в Тонском районе, а перерабатывать на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако в феврале начались массовые митинги против проекта.

Апогеем стал митинг в Бишкеке в конце апреля. За ним последовал законопроект о полном запрете на добычу и разработку урана в стране.

Страсти вскоре улеглись, а законопроект вызвал многочисленные споры в Жогорку Кенеше. Однако в итоге депутаты его приняли, а президент подписал.

Но урановым скандалом разборки с инвесторами и разработчиками недр не закончились. В августе на месторождении Солтон-Сары Нарынской области вспыхнул конфликт между местными жителями и китайскими рабочими. Около 300 сельчан вышли на митинг.

Они требовали приостановить деятельность золотодобывающей китайской компании Zhong Ji Mining. В итоге между митингующими и рабочими произошел конфликт, стороны закидали друг друга камнями.

В результате столкновений на месторождении Солтон-Сары медицинская помощь потребовалась 20 пострадавшим.

Дело едва не дошло до международного скандала. Посольство Китая выступило с резким заявлением, назвав произошедшее нападением на китайское предприятие. Дипломаты Китая просили правительство и соответствующие ведомства Кыргызстана принять действенные меры по защите законных прав и интересов китайских предприятий, обеспечить безопасность граждан КНР и не допустить повторения подобных инцидентов.

Акция протеста продолжалась несколько дней. В итоге правительство приостановило лицензию компании Zhong Ji Mining. Будет ли возобновлена работа на этом участке золоторудного месторождения Солтон-Сары, до сих пор неясно.

Как бороться с контрабандой

Влияет на экономику Кыргызстана и его бюджет огромный поток контрабанды. В 2019 году тему поднимали несколько раз. Первыми тревогу забили нефтетрейдеры. Из-за потока незаконного топлива из соседних стран их легальный бизнес оказался под угрозой.

По подсчетам экспертов, в 2018-м доля теневого оборота ГСМ в Кыргызстане составила 25 процентов. Практически каждый четвертый литр топлива в стране — контрабандный.

На основе данных за 2018 год потери бюджета на рынке ГСМ только по двум видам налогов (акциз и НДС) составили около 3 миллиардов сомов. И это только скромные подсчеты официальных импортеров топлива. Некоторые экономисты уверены, что теневой рынок ГСМ в стране и вовсе достигает 40 процентов.

В конце 2019-го правительство запретило ввозить ГСМ в Кыргызстан автомобильным транспортом.

Кроме того, с 1 января 2020 года в стране запустили автоматизированную систему учета отпуска топлива. Оптовая продажа ГСМ будет возможна исключительно при условии владения на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаров, а розничная — только на АЗС.

Пока неясно, смогут ли эти меры сократить поток контрабандного топлива. Но в правительстве надеются, что результаты будут.

Но топливо — далеко не единственный товар, который в Кыргызстан ввозится незаконно. Огромным потоком в нашу страну идут мука, сигареты, фрукты, одежда, товары народного потребления.

Депутаты подсчитали, что бюджет Кыргызстана из-за контрабанды теряет минимум 8,2 миллиарда сомов.

Хотя правительство регулярно рассказывает о борьбе с незаконным ввозом товаров, существенно ситуация не меняется. Почти каждый день различные службы сообщают о задержании контрабанды на границах. И это только то, что удалось найти. Остальное так и проходит по теневым каналам, нанося удар по добросовестному бизнесу и бюджету республики.

Чего ждать в 2020-м?

В Национальном банке отметили, что в своих прогнозах о развитии ситуации в Кыргызстане учитывают предположения о сохранении наметившейся тенденции роста экономик стран — торговых партнеров в 2020-2021 годах, стабильности цен на мировых товарно-сырьевых рынках в среднесрочной перспективе.

Кроме того, в НБ КР предполагают, что снижение объемов денежных переводов мигрантов окажет нейтральное воздействие на экономику Кыргызстана.

«При условии сохранения текущих внутренних и внешних условий экономического роста отрицательный разрыв ВВП закроется до конца 2020 года», — сообщили в Нацбанке.

В 2020-м рост реального ВВП ожидают на уровне около 3,6 процента, без учета «Кумтора» — около 3,5 процента.

Национальный банк

С таким прогнозом согласны и в Евразийском банке развития. Аналитик банка Айгуль Бердигулова отмечает, что в среднесрочной перспективе ожидается постепенное снижение объемов выпуска золота на предприятии «Кумтор», производственные результаты которого будут во многом определять динамику роста ВВП Кыргызстана и в 2020 году.

«Сохранение положительных темпов экономического роста в странах — торговых партнерах окажет поддержку деловой активности через каналы денежных переводов и экспортных доходов. В итоге мы прогнозируем, что экономика в среднесрочном периоде будет поступательно расти», — заключила она.
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