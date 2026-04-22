Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля

Российский рубль и казахстанский тенге значительно укрепились. Рубль и китайский юань обновили годовые максимумы. Евро немного подрос, а доллар незначительно снизился. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4485 сома (снижение на 0,002 процента). Достиг минимума месяца, повторив значение от 10 апреля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,28 сома, продажа — 87,75 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,8832 сома (рост на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,23 сома, продажа — 103,22 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1679 сома (рост на 1,15 процента). Данный курс является самым высоким с середины 2022 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,146 сома, продажа — 1,178 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1882 сома (рост на 1,13 процента). Активное восстановление. Валюта вернулась к значениям начала апреля.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1684 сома, продажа — 0,1961 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,8291 сома (рост на 0,02 процента). Новый рекорд 2026 года. Валюта обновила свой многолетний максимум.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,65 сома, продажа — 13,03 сома.
-
Шестую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
-
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.