Экономика КР выросла на 9 процентов в январе 2025-го. Какие отрасли лидируют

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января 2025 года достиг, по предварительной оценке, 125 миллиардов 718,1 миллиона сомов. По сравнению с январем 2025-го он вырос на 9 процентов. По итогам прошлого года рост составил 11,1 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Драйвером экономики по итогам января стал рост производства деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (в 1,8 раза), резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (в 1,7 раза) и химической продукции (на 38,9 процента).

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном их соответствии реальной экономической ситуации в республике. Альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

Внутренний валовый продукт

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — зависимая от импорта страна. Это влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными сведениями в сомах.

При этом на долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 52,3 процента, отраслей товарного производства — 30,7 процента и чистых налогов на продукты — 17 процентов.

Промышленность

Объем промышленного производства в январе 2026-го составил 69 миллиардов 831,1 миллиона сомов. Рост в годовом исчислении — 12,6 процента. В отличие от 2025-го, он обеспечен повышением объемов производства:

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — в 1,8 раза;

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — в 1,7 раза;

химической продукции — на 38,9 процента;

добычи полезных ископаемых — на 37,7 процента;

транспортных средств — на 36,1 процента;

очищенных нефтепродуктов — на 21,1 процента;

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — на 13,6 процента;

фармацевтической продукции — на 8,9 процента;

основных металлов — на 6 процентов.

Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов производства составило 25,7 процента, оптовой и розничной торговле — 21,1 процента, сфере услуг гостиниц и ресторанов — 10,3 процента, грузоперевозках — 9,4 процента.

Вместе с тем, снизились объемы производства в текстильном производстве и производстве одежды (на 8,5 процента).

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром на рост в 0,7 процента повлияли увеличение распределения электричества и топлива через системы газоснабжения.

В секторах водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост в 13,8 процента связан в основном с повышением сбора, обработки и распределения воды.

Инвестиции в основной капитал

Повышение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем 2025-го на 17,9 процента обеспечил рост внутренних источников финансирования на 14,8 процента. Внешние инвестиции выросли в 1,6 раза. Их общий объем за год достиг 6 миллиардов 25,4 миллиона сомов.

Основной объем инвестиций в январе 2026 года (около 90 процентов от их общего объема) поступил в строительство жилья, объектов водоснабжения, очистки, обработки отходов и получение вторичного сырья, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, обрабатывающих производств, образования, гостиниц и ресторанов.

Прогнозы по экономике

Согласно данным ведущих международных финансовых организаций, экономика Кыргызстана в 2026 году продолжит расти, но в меньших объемах, чем в предыдущие годы.

По прогнозам международных финансовых институтов, экономика республики может увеличиться на:

4,5 процента — Международный валютный фонд;

6,5 процента — Всемирный банк;

9,3 процента — Евразийский банк реконструкции и развития.

По мнению экспертов, основными драйверами останутся сфера услуг, строительство и постепенное восстановление промышленного сектора.

Экономика Кыргызской Республики продолжит расти в 2026 году за счет внутреннего спроса, инвестиций и государственных расходов. Такой прогноз озвучил старший экономист группы Всемирного банка Бакыт Дубашов.

Одной из главных проблем в Кыргызстане останется инфляция. По итогам 2025 года она достигла 9,4 процента, что выше целевого коридора Нацбанка в 5-7 процентов.

По мнению экспертов Азиатского банка развития (АБР), стабилизации цен помогут жесткая денежно-кредитная политика НБ КР и нормализация цепочек поставок.

Также среди рисков высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры основных торговых партнеров, волатильность цен на золото и климатические вызовы, влияющие на сельское хозяйство.