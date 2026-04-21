09:47
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Экономика

Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля

Фото из интернета. Китайский юань медленно, но уверенно приближается к годовому рекорду стоимости

Российский рубль отыграл часть пятничного падения. Казахский тенге и китайский юань также подорожали. Евро продолжает дешеветь. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,77 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,8587 сома (снижение на 0,28 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,48 сома, продажа — 103,46 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1546 сома (рост на 0,72 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,144 сома, продажа — 1,171 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1861 сома (рост на 0,05 процента). Минимальный рост четвертый день подряд.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1736 сома, продажа — 0,195 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,826 сома (рост на 0,08 процента). Вплотную приблизился к рекорду 2026 года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,1 сома.

  • Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/371162/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 апреля
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 апреля
Евро, рубль и тенге подорожали к сому. Курсы валют на 16 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 апреля
Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 апреля
Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Популярные новости
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;апреля Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;апреля Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
С&nbsp;1&nbsp;мая в&nbsp;Кыргызстане повышаются тарифы на&nbsp;электроэнергию С 1 мая в Кыргызстане повышаются тарифы на электроэнергию
В&nbsp;Кыргызстане ввели &laquo;регуляторную гильотину&raquo;: что изменится для бизнеса В Кыргызстане ввели «регуляторную гильотину»: что изменится для бизнеса
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под ноль процентов DemirBank запустил образовательный кредит под ноль процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к&nbsp;Дню Земли: KOICA и&nbsp;JICA укрепляют связи через K-культуру Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20&nbsp;лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по&nbsp;специальным ценам 20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
21 апреля, вторник
09:45
DemirBank запустил образовательный кредит под ноль процентов DemirBank запустил образовательный кредит под ноль проц...
09:37
Атака на Иран. Неразбериха с переговорным процессом США и Тегерана продолжается
09:35
Ночью вскрыл садака-бокс: в Кадамджае задержали 19-летнего парня
09:30
Парки Бишкека превращаются в базары
09:22
Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля