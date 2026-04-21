Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля

Российский рубль отыграл часть пятничного падения. Казахский тенге и китайский юань также подорожали. Евро продолжает дешеветь. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,31 сома, продажа — 87,77 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,8587 сома (снижение на 0,28 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,48 сома, продажа — 103,46 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1546 сома (рост на 0,72 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,144 сома, продажа — 1,171 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1861 сома (рост на 0,05 процента). Минимальный рост четвертый день подряд.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1736 сома, продажа — 0,195 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,826 сома (рост на 0,08 процента). Вплотную приблизился к рекорду 2026 года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,8 сома, продажа — 13,1 сома.
-
Шестую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
-
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.