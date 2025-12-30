Экономические итоги 2025 года: семь знаковых событий в экономике Кыргызстана

Экономист Арсен Иманкулов специально для 24.kg подвел итоги 2025 года. Он объяснил причины рекордного роста, указал на скрытые риски и обозначил факторы устойчивости в 2026 году. По его словам, текущие показатели стали для властей тестом на способность перейти к глубоким структурным реформам.

1. Рекордный рост ВВП: 9–10 процентов за год и 13,1 процента в I квартале

Нацстатком зафиксировал рост ВВП 13,1 процента в I квартале 2025 года. Тогда в региональных и международных СМИ заговорили о рождении нового «азиатского тигра». С января по ноябрь экономика Кыргызстана показала рост в 10процентов, повторив рекорд 2024-го, и страна закрепила лидерство в ЕАЭС по этому показателю.

Мнение: Быстрый рост экономики – большое достижение. Но самый большой вклад пришелся на строительный сектор, реэкспорт, денежные переводы трудовых мигрантов и связанные с «обелением» экономики процессы. Данные драйверы неустойчивы, есть риск, что темпы роста «выдохнутся». Одновременно это отличная стартовая площадка. Все зависит от способности правительства воспользоваться ситуацией для структурных изменений в экономике.

2. Энергокризис: эмоции VS разумное потребление

Осень 2025 года обострила дефицит электроэнергии. Ограничения затронули бизнес и госучреждения из-за критически низких запасов воды в Токтогульском водохранилище.

Мнение: Первые «дерзкие» действия власти не оценило население – вопреки распространенному мнению, интересы граждан в Кыргызстане чего-то стоят, и власти сбавили обороты. Но кризис не исчез, шаг за шагом населению разъясняют ситуацию, вводят разумные ограничения для бизнеса и государственных структур, постепенно учатся решать острые проблемы в диалоге с населением.

Правительство не сидит на месте: Казахстан и Узбекистан подтвердили готовность поставлять электроэнергию Кыргызстану в осенне-зимний период. Это не благотворительность, а общая цель – накопить воду в Токтогулке к весне.

Активизировались запуски малых ГЭС и объектов альтернативной энергетики, модернизируется построенное ранее, обсуждается строительство новой ТЭС мощностью 500 мегаватт, Камбаратинской ГЭС и других. Свет в конце тоннеля виден.

3. Новые рекорды по сбору налогов – государство стало богаче, а мы?

Налоговая служба впервые в истории независимого Кыргызстана досрочно выполнила годовой план по сбору налогов и платежей. Ожидалось, что в 2025 году соберут 268 миллиардов сомов налогов, но ГНС перечислила в бюджет 275 миллиардов сомов за 11 месяцев.

Мнение: В последние годы увеличение налоговых поступлений стабильно опережает рост экономики, их отношение к ВВП повышается. О чем это говорит? Вместе с ростом экономики сокращается и ее теневая составляющая. То есть, если раньше было много «уклонистов», кто не показывал экономическую деятельность или показывал только часть, то сейчас правительство работает над их сокращением.

У этого есть плюсы и минусы. Например, белая экономика означает больше справедливости в оплате налогов, большие доходы бюджета и большие возможности государства по обеспечению своих социальных функций. С другой стороны – рост налоговых поступлений не за счет нового бизнеса, а за счет вышедшего из «тени», приводит к увеличению налоговой нагрузки и в некоторых случаях к сокращению доходов населения. Особенно, это касается малого и микробизнеса.

Важно помнить, что стремительный рост ВВП также частично обусловлен не реальным ростом, а лишь выводом из тени тех компаний и секторов, которые раньше не отражались в статистике. Арсен Иманкулов

4. Первое размещение суверенных еврооблигаций – $700 миллионов для кыргызской экономики

В мае Кыргызская Республика впервые разместила суверенные еврооблигации на международных финансовых рынках и привлекла $700 миллионов на пять лет под 7,75 процента годовых.

Мнение: Страна заняла деньги у иностранных инвесторов через международные рынки. Чем это отличается от кредитов? Мы впервые привлекли кредитные деньги не иностранных государств, а от частных инвесторов. Это дороже.

С другой стороны – это показатель доверия экономике Кыргызстана: инвесторы вкладывают только туда, где уверены в возврате средств. Подобные механизмы широко распространены в мире, и то, что Кыргызстан открыл их для себя, дает много возможностей для финансирования крупных экономических проектов в будущем, оставаясь независимым от других государств и правительств.

5. Строительный и ипотечный «бум»

Строительство стало самым быстрорастущим сектором экономики Кыргызстана в 2025 году. Каждый видит новые дороги, дома, соцобъекты.

Мнение: Это в первую очередь связано с государственными инвестициями - строительством инфраструктуры, соцобъектов и жилья. Если в случае с дорогами и инфраструктурой все очевидно – деньги напрямую выделяют из бюджета, то с недвижимостью несколько иная схема.

По итогам первого полугодия 2025-го сумма выданных ипотечных займов выросла почти на 70 процентов. Это очень большой скачок. У соседей рост ипотечного кредитования скромнее: в Узбекистане - 37,1 процента, Казахстане - 24,9 процента.

Ничего плохого, что государство инвестирует средства в строительство. Похожий путь прошли многие, в том числе экономически развитые страны. Строительство создает инфраструктуру для экономического роста, стимулирует туризм, торговлю, имеет хороший мультипликатор – ведет за собой сферу производства строительных материалов и так далее.

Однако этот инструмент роста не безграничен. Население рано или поздно насытится квартирами по текущей цене, придется придумывать более льготные схемы и тратить еще больше средств из бюджета, чтобы стимулировать спрос.

6. Вторичные санкции США против кыргызских компаний и банка – конец «золотой» эры реэкспорта?

В 2025 году Министерство финансов США ввело санкции против коммерческих компаний и нескольких банков Кыргызстана. Оно обвинило их в содействии обходу антироссийских санкций. Нацбанк и правительство ведут переговоры о снятии санкций, НБ КР официально обращался к США с петицией.

Мнение: Событие стало большой встряской для финансово-кредитного сектора страны. В подобной ситуации уже не важно, «виновен» банк или нет. Но благодаря профилактическим усилиям правительства и Нацбанка, упоминание Кыргызстана в списках стран «нарушителей» сошло на ноль.

Очевидна попытка балансирования между Москвой и Вашингтоном. С одной стороны – риск испортить отношения с Западом (риск существенный – даже такие страны, как Китай и Индия, делают все возможное, чтобы избежать вторичных санкций), с другой – очевидная важность экономического сотрудничества с Россией.

Санкционные риски повлияли на показатели внешней торговли, экспорт товаров сократился почти на 40 процентов. Почти все приходится именно на Россию. Вероятно, часть экспорта ушла в «серую» зону, часть стала невозможной.

7. Кыргызстан «влетает» в криптоиндустрию: из аутсайдеров в ТОП-20 глобальных лидеров

Оборот криптовалюты в Кыргызстане вырос с менее чем $100 миллионов в 2022 году до $9,85 миллиарда за первую половину 2025 года. За три года - более, чем в 160 раз! Власти Кыргызстана выдали лицензию на создание криптобанка, планируют создать криптовалютный резерв, запустили национальный стейблкойн KGST. В результате в 2025 году Кыргызстан занял 19-е место в Глобальном индексе принятия криптовалют.

Мнение: Что это значит для обычных граждан? Пока ничего. По данным официальных лиц, около 96 процентов оборота на рынке Кыргызстана приходится на обменные операции, и часто используется для переводов между компаниями из разных стран, международной торговли и обеспечения сделок реэкспорта, например, в Россию.

По данным международных рейтинговых агентств, по массовости использования криптовалют розничными игроками, Кыргызстан уже не в топе, а на 60-м месте в мире. Поэтому можно сделать вывод, что шаги правительства больше нацелены на обеспечение инфраструктуры для крупных международных проектов и операций, а не популяризацию и широкое использование крипты на внутреннем рынке. Однако, факт, что власти стараются быть на острие технологий, активно использовать нетрадиционные инструменты для привлечения денег в экономику страны – это солидный плюс.

Если рассматривать перспективы для населения, то криптовалюты, скорее всего, будут входить в повседневную жизнь кыргызстанцев постепенно через финансовую инфраструктуру, а не через массовый хайп. Арсен Иманкулов

Банки и финтехкомпании тестируют и внедряют сервисы покупки, хранения и продажи криптоактивов, встраивая их в банковские приложения и платежные экосистемы. Для пользователя это означает не «дикий рынок», а сервис, похожий на работу с валютой или инвестиционными продуктами.

Ключевой момент — легализация и формализация сектора. Криптоактивы перестают быть серой зоной и становятся допустимым инвестиционным инструментом с понятными правилами игры: требованиями к участникам, идентификацией, налоговыми обязательствами и определенной степенью защиты со стороны государства. Это снижает барьер входа для осторожных частных инвесторов, которые раньше просто не готовы были рисковать из-за правовой неопределенности.

Важно понимать: речь не о «новой народной копилке» или альтернативе банковским депозитам. Криптовалюты - высокорискованный актив, чувствительный к глобальным рынкам, регуляторным решениям и спекулятивным настроениям. Поэтому их постепенное проникновение в жизнь обычных граждан — это, скорее, история о диверсификации и финансовой грамотности, а не о быстрых и гарантированных доходах.

Что ждать в 2026 году?

Несмотря на блестящие показатели роста экономики прошедших двух-трех лет, большинство аналитиков прогнозируют охлаждение и возвращение к нормальным темпам на уровне 5-6 процентов в год.

Действительно, многие факторы, связанные с мультипликативным эффектом от строительства, падением объемов реэкспортных операций, снижением доли «теневого» бизнеса, рано или поздно выдохнутся. При негативном сценарии падение темпов роста экономики может сопровождаться повышенной инфляцией, связанной с большим количеством государственных инфраструктурных и социальных расходов. Однако у правительства еще есть инструменты, чтобы сдерживать инфляцию и структурно перестроить экономику.