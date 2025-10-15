Высокий рост ВВП Кыргызстана против инфляции: экономические итоги девяти месяцев

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — сентябрь 2025 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 240,5 миллиарда сомов и по сравнению с девятью месяцами 2024-го вырос на 10 процентов. По итогам восьми месяцев рост составлял 11 процентов.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Драйверами экономики по итогам сентября остаются производство фармацевтической продукции (рост в 2,3 раза), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (плюс 40,1 процента).

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными сведениями в сомах.

На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 50 процентов, отраслей товарного производства — 34,7 процента, чистые налоги на продукты — 15,3 процента.

Промышленность

Объем промышленного производства за девять месяцев 2025 года составил 511 миллиардов 430,3 миллиона сомов. Рост в годовом исчислении — 10,2 процента. По сравнению с январем — сентябрем 2024 года он обеспечен повышением объемов производства:

фармацевтической продукции — в 2,3 раза;

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — на 40,1 процента;

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 31,8 процента;

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 28,7 процента;

химической продукции — на 17,7 процента;

в текстильном производстве, производстве одежды — на 8,5 процента;

добычи полезных ископаемых — на 16,3 процента.

Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов составило 29,6 процента, сфере услуг гостиниц и ресторанов — 19,2 процента, оптовой и розничной торговле — 10,9 процента, грузоперевозках — 10,6 процента.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост обеспечило производство электроэнергии — на 11 процентов.

В сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост связан в основном с повышением сбора, обработки и распределения воды — на 28,2 процента.

Вместе с тем отмечалось снижение объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий (на 3,6 процента).

Инвестиции в основной капитал

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем — сентябрем 2024 года обеспечил рост внутренних источников финансирования — на 27,4 процента. В то же время объем внешних источников снизился.

Основной объем инвестиций в январе — августе 2025 года (около 85 процентов от их общего объема) направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, образования, жилья, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом.

Прогнозы по экономике

Если исходить из последних прогнозов, опубликованных в последнее время крупными ведомствами и финансовыми институтами, ожидается, что экономика Кыргызстана сохранит высокие темпы роста до конца 2025 года:

Национальный банк КР — 9,5 процента;

Евразийский банк развития — 10,3 процента;

Министерство экономики КР — 8,5 процента;

Азиатский банк развития — 8,3 процента.

По данным кабинета министров, рост ВВП в 2025 году ни разу не опускался ниже десяти процентов, и до конца года его объем прогнозируют на уровне свыше 1,5 триллиона сомов.

Самым главным на данный момент риском в Кыргызстане остается инфляция — 8,4 процента в годовом выражении.

Высокий внутренний спрос, в том числе из-за роста кредитования и денежных переводов, усиливает проинфляционное давление.

Кроме того, она ускоряется из-за внешних факторов (волатильность мировых цен на нефтепродукты и продовольствие, геополитическая напряженность) и внутренних факторов (повышение тарифов на электро- и теплоэнергию). Прогнозная инфляция к концу 2025 года достигнет 8,5 — 9 процентов, что превышает целевой ориентир НБ КР.

Ожидается значительный дефицит счета текущих операций, который в 2025 году сохранится на уровне 25 процентов к ВВП. Это связано с высоким импортом и постоянным снижением экспорта. Существует риск недостаточного притока иностранного капитала для покрытия дефицита.