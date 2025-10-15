Высокий рост ВВП Кыргызстана против инфляции: экономические итоги девяти месяцев

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — сентябрь 2025 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 240,5 миллиарда сомов и по сравнению с девятью месяцами 2024-го вырос на 10 процентов. По итогам восьми месяцев рост составлял 11 процентов.
Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.
Драйверами экономики по итогам сентября остаются производство фармацевтической продукции (рост в 2,3 раза), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (плюс 40,1 процента).
24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.
При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными сведениями в сомах.
На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 50 процентов, отраслей товарного производства — 34,7 процента, чистые налоги на продукты — 15,3 процента.
Промышленность
Объем промышленного производства за девять месяцев 2025 года составил 511 миллиардов 430,3 миллиона сомов. Рост в годовом исчислении — 10,2 процента. По сравнению с январем — сентябрем 2024 года он обеспечен повышением объемов производства:
- фармацевтической продукции — в 2,3 раза;
- пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — на 40,1 процента;
- резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 31,8 процента;
- деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 28,7 процента;
- химической продукции — на 17,7 процента;
- в текстильном производстве, производстве одежды — на 8,5 процента;
- добычи полезных ископаемых — на 16,3 процента.
Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов составило 29,6 процента, сфере услуг гостиниц и ресторанов — 19,2 процента, оптовой и розничной торговле — 10,9 процента, грузоперевозках — 10,6 процента.
В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост обеспечило производство электроэнергии — на 11 процентов.
В сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост связан в основном с повышением сбора, обработки и распределения воды — на 28,2 процента.
Вместе с тем отмечалось снижение объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий (на 3,6 процента).
Инвестиции в основной капитал
Увеличение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем — сентябрем 2024 года обеспечил рост внутренних источников финансирования — на 27,4 процента. В то же время объем внешних источников снизился.
Основной объем инвестиций в январе — августе 2025 года (около 85 процентов от их общего объема) направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, образования, жилья, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом.
Прогнозы по экономике
Если исходить из последних прогнозов, опубликованных в последнее время крупными ведомствами и финансовыми институтами, ожидается, что экономика Кыргызстана сохранит высокие темпы роста до конца 2025 года:
- Национальный банк КР — 9,5 процента;
- Евразийский банк развития — 10,3 процента;
- Министерство экономики КР — 8,5 процента;
- Азиатский банк развития — 8,3 процента.
По данным кабинета министров, рост ВВП в 2025 году ни разу не опускался ниже десяти процентов, и до конца года его объем прогнозируют на уровне свыше 1,5 триллиона сомов.
Самым главным на данный момент риском в Кыргызстане остается инфляция — 8,4 процента в годовом выражении.
Высокий внутренний спрос, в том числе из-за роста кредитования и денежных переводов, усиливает проинфляционное давление.
Кроме того, она ускоряется из-за внешних факторов (волатильность мировых цен на нефтепродукты и продовольствие, геополитическая напряженность) и внутренних факторов (повышение тарифов на электро- и теплоэнергию). Прогнозная инфляция к концу 2025 года достигнет 8,5 — 9 процентов, что превышает целевой ориентир НБ КР.
Ожидается значительный дефицит счета текущих операций, который в 2025 году сохранится на уровне 25 процентов к ВВП. Это связано с высоким импортом и постоянным снижением экспорта. Существует риск недостаточного притока иностранного капитала для покрытия дефицита.