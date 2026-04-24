Доллар подешевел, как и все основные валюты. Курс валют на 24 апреля

Доллар вновь обновил годовой минимум, евро показал самое заметное снижение за день. Также подешевели российский рубль, казахский тенге и китайский юань. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4153 сома (снижение на 0,01 процента). Валюта продолжает дешеветь, достигнув самой низкой отметки в 2026 году.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,7 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,289 сома (снижение на 0,45 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,66 сома, продажа — 102,65 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1663 сома (снижение на 0,09 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,142 сома, продажа — 1,169 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,189 сома (снижение на 0,26 процента). Рост последних трех дней сменился небольшим падением.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1685 сома, продажа — 0,1962 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,7901 сома (снижение на 0,19 процента). Снизился после недавних рекордных показателей.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,05 сома.
Шестую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.
В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.