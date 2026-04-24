Экономика

Доллар подешевел, как и все основные валюты. Курс валют на 24 апреля

Сом укрепился одновременно ко всем основным валютам

Доллар вновь обновил годовой минимум, евро показал самое заметное снижение за день. Также подешевели российский рубль, казахский тенге и китайский юань. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4153 сома (снижение на 0,01 процента). Валюта продолжает дешеветь, достигнув самой низкой отметки в 2026 году.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,7 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,289 сома (снижение на 0,45 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,66 сома, продажа — 102,65 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1663 сома (снижение на 0,09 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,142 сома, продажа — 1,169 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,189 сома (снижение на 0,26 процента). Рост последних трех дней сменился небольшим падением.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1685 сома, продажа — 0,1962 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7901 сома (снижение на 0,19 процента). Снизился после недавних рекордных показателей.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13,05 сома.

  • Шестую интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 16 апреля. Всего он реализовал $168 миллионов. Объем продаж с начала года составил $893,45 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 23 апреля
Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 апреля
Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 21 апреля
Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 апреля
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
Рубль прекратил расти, начал дорожать тенге. Курс валют на 17 апреля
Популярные новости
Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;апреля Рубль дешевеет, евро обновил максимум месяца. Курс валют на 20 апреля
Тенге продолжает расти, рубль и&nbsp;евро подешевели. Курс валют на&nbsp;23&nbsp;апреля Тенге продолжает расти, рубль и евро подешевели. Курс валют на 23 апреля
Рубль и&nbsp;юань обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;апреля Рубль и юань обновили годовые рекорды. Курс валют на 22 апреля
Российский рубль начал дорожать, как и&nbsp;тенге. Курсы валют на&nbsp;21&nbsp;апреля Российский рубль начал дорожать, как и тенге. Курсы валют на 21 апреля
Бизнес
KICB присоединился к&nbsp;Глобальной программе IFC по&nbsp;торговому финансированию KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
Встреча вдали от&nbsp;дома: в&nbsp;Берлине создали атмосферу Родины для студентов Встреча вдали от дома: в Берлине создали атмосферу Родины для студентов
Медвузы просят президента ввести переходный период по&nbsp;госаккредитации Медвузы просят президента ввести переходный период по госаккредитации
Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в&nbsp;Бишкеке Central Asia Capital открыл Высшую школу госуправления в Бишкеке
