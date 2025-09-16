Экономика Кыргызстана немного притормозила, но все равно растет быстро

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — август 2025 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 42,1 миллиарда сомов и по сравнению с пятью месяцами 2024-го вырос на 11 процентов. По итогам семи месяцев рост составлял 11,5 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Драйверами экономики по итогам августа стали производство фармацевтической продукции (рост в 2,2 раза), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (+44,4 процента).

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными сведениями в сомах.

На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 50,8 процента, отраслей товарного производства — 33,4 процента, чистые налоги на продукты — 15,8 процента.

Промышленность

Рост промышленного производства в годовом исчислении составил 11,5 процента и достиг 437 миллиардов 133 миллионов сомов. Его обеспечили повышение объемов производства:

фармацевтической продукции (в 2,2 раза);

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 44,4 процента);

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (на 32,9 процента);

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 32,2 процента);

химической продукции (на 22,8 процента);

в текстильном производстве, производстве одежды (на 7,1 процента);

добычи полезных ископаемых (на 15,5 процента).

Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов составило 34,8 процента, оптовой и розничной торговле — 11,6 процента, сельском хозяйстве — 2,4 процента.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост обеспечило производство электроэнергии (на 11,6 процента).

В сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост связан в основном с повышением сбора, обработки и распределения воды (на 30,2 процента).

Вместе с тем отмечалось снижение объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий (на 1,2 процента).

Инвестиции в основной капитал

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем — августом 2024 года обеспечил рост внутренних источников финансирования (на 29,4 процента). В то же время объем внешних источников снизился.

Всего с начала 2025 года капитальные вложения достигли 166 милиардов 54,8 миллиона сомов.

Основной объем инвестиций в январе — августе 2025 года (более 85 процентов от их общего объема) направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, образования и жилья.

Прогнозы по экономике

Согласно отчету о денежно-кредитной политике Национального банка Кыргызстана, реальный рост ВВП по итогам 2025 года оценивается на уровне около 9,5 процента. В 2026 году ожидается замедление его роста до 8,5 процента.

По прогнозу Евразийского банка развития (ЕАБР) экономика Кыргызстана в 2025 году может вырасти на 10,3 процента.

Министерство экономики Кыргызстана пока более осторожно в оценках — 8,5 процента.

Как отмечают эксперты, высокий рост экономики поддерживается активным внутренним спросом, который стимулируется увеличением реальных доходов населения и высоким объемом потребительского кредитования.

Дополнительный вклад вносят инвестиционная активность, рост в обрабатывающей промышленности, торговле и строительстве.

Самым главным на данный момент риском в Кыргызстане остается инфляция.

Высокий внутренний спрос, в том числе из-за роста кредитования и денежных переводов, усиливает проинфляционное давление.

Кроме того, она ускоряется из-за внешних факторов (волатильность мировых цен на нефтепродукты и продовольствие, геополитическая напряженность) и внутренних факторов (повышение тарифов на электро- и теплоэнергию). Прогнозная инфляция к концу 2025 года составляет 8,5 — 9 процентов, что превышает целевой ориентир НБ КР.

Ожидается значительный дефицит счета текущих операций, который в 2025 году сохранится на уровне 25 процентов к ВВП. Это связано с высоким импортом и ожидаемым снижением экспорта. Существует риск недостаточного притока иностранного капитала для покрытия дефицита.