Экономика Кыргызстана растет. В лидерах строительство и производство продуктов

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — июль 2025 года достиг, по предварительной оценке, 865 миллиардов 218,7 миллиона сомов и по сравнению с аналогичным периодом 2024-го увеличился на 11,5 процента.

В основном рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сфера услуг и чистые налоги на продукты.

Драйверами экономики в годовом выражении остаются производство пищевых продуктов (+49 процентов), строительство (+37,8 процента), услуги гостиниц и ресторанов (+27,8 процента).

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

Структура ВВП

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными сведениями в сомах.

Наибольшую долю в структуре ВВП заняли отрасли, оказывающие услуги, — их вклад составил 51,1 процента. Доля отраслей товарного производства достигла 32,8 процента, налогов на продукты — 16,1 процента.

Промышленность

Промышленный сектор Кыргызстана продолжает уверенный рост. Объем выпуска продукции в январе — июле этого года составил 374 миллиарда 620,8 миллиона сомов, что на 11,3 процента больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Основной вклад в увеличение показателей внес рост производства:

фармацевтической продукции — в 2,4 раза;

пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий — на 49 процентов;

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 33,5 процента;

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 30,6 процента;

химической продукции — на 29,3 процента;

очищенных нефтепродуктов — на 5,8 процента;

добыча полезных ископаемых — на 14,6 процента.

Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов производства составило 37,8 процента, оптовой и розничной торговле — 13,2 процента, а также в сельском хозяйстве — 2,3 процента.

Кроме того, на 9,6 процента вырос объем производства электроэнергии и обеспечения газом и паром. Увеличение объема водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья обеспечено в основном повышением сбора, обработки и распределения воды — 32,4 процента.

При этом Нацстатком зафиксировал снижение производства основных металлов на 1,4 процента.

Инвестиции в основной капитал

Увеличение инвестиций в основной капитал по сравнению с январем — июлем 2024 года обеспечено за счет роста внутренних источников финансирования (на 52,2 процента), в то время как объем внешних снизился.

Основной объем инвестиций в январе — июле 2025-го (более 85 процентов от их общего объема) направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, образования, а также на жилищное строительство.

Прогнозы по развитию экономики

Ожидается, что рост экономики Кыргызстана по итогам этого года будет значительным, но это несет в себе риски, связанные с ее «перегревом». Валовой внутренний продукт в первом квартале показал рост на 13,1 процента, что является самым высоким показателем в ЕАЭС.

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в последнем экономическом обзоре предупредил, что такой стремительный рост может быть тревожным сигналом. «Перегрев» экономики возникает, когда внутренний спрос превышает производственные возможности. Это ведет к инфляции и макроэкономическим дисбалансам.

Инфляция на 18 июля 2025-го достигла 8,7 процента, превысив целевой диапазон Национального банка Кыргызской Республики в 5-7 процентов. По прогнозу ЕФСР, к концу года инфляция составит 6,7 процента, приблизившись к верхней границе коридора.

Рост поддерживается несколькими факторами: Внутренний спрос. Увеличение доходов населения и, как следствие, рост розничной торговли на 19,9 процента за январь — июнь 2025 года. Денежные переводы. Чистый приток денежных переводов за январь — июнь этого года составил $1 миллиард 516,9 миллиона. Инвестиции. Рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из стран ЕАЭС. Например, только из России за 2024-й поступило $279,3 миллиона. Государственные расходы. Реализация крупномасштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство ГЭС.

Однако на фоне этих драйверов наблюдается падение объемов экспорта, что, по мнению экономиста Азамата Акенеева, делает рост менее устойчивым. Эксперты подчеркивают, что рост, основанный на потреблении и государственных вливаниях, а не на производительности и экспорте, может быть опасен.

В итоге Нацбанк республики, стремясь «охладить» экономику, 28 июля 2025 года повысил учетную ставку на 0,25 процента — до 9,25 процента. Эта мера направлена на сдерживание инфляции и кредитования. Правительство также предпринимает шаги по анализу фискальных рисков.

Можно ожидать, что экономический рост Кыргызстана по итогам этого года будет высоким, однако его устойчивость зависит от способности кабмина и НБ КР эффективно управлять рисками «перегрева» и структурным дисбалансом.