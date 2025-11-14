ВВП растет, инфляция ускоряется: экономические итоги 10 месяцев и прогнозы

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — октября 2025 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 427,4 миллиарда сомов и по сравнению с десятью месяцами 2024-го вырос на 10 процентов. По итогам девяти месяцев рост составлял также 10 процентов.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Драйверами экономики по итогам сентября остаются производство фармацевтической продукции (рост в 2 раза), резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 33,8 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 33,6 процента).

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными сведениями в сомах.

На долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 49,6 процента, отраслей товарного производства — 35,4 процента, чистые налоги на продукты — 15 процентов.

Промышленность

Объем промышленного производства за девять месяцев 2025 года составил 595 миллиардов 17 миллионов сомов. Рост в годовом исчислении — 9,8 процента. По сравнению с январем — октябрем 2024 года он обеспечен повышением объемов производства:

фармацевтической продукции — в 2 раза;

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 33,8 процента;

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — на 33,6 процента;

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 29,4 процента;

химической продукции — на 19,6 процента;

добычи полезных ископаемых — на 17,1 процента;

в текстильном производстве, производстве одежды — на 9,4 процента.

Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов составило 27,7 процента, сфере услуг гостиниц и ресторанов — 16,1 процента, грузоперевозках — 11,8 процента, оптовой и розничной торговле — 9,2 процента.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром рост обеспечило производство электроэнергии — на 10,3 процента.

В сфере водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост связан в основном с повышением сбора, обработки и распределения воды — на 24,3 процента.

Вместе с тем отмечалось снижение объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий (на 3,8 процента).

Инвестиции в основной капитал

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем — октябрем 2024 года обеспечил рост внутренних источников финансирования — на 21,8 процента. Объем внешних инвестиций вырос на 5,2 процента. Их общий объем за 10 месяцев достиг 246 миллиардов 702 миллионов сомов.

Основной объем инвестиций в январе — октябре 2025 года (83 процента от общего объема) направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, образования, жилья, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом.

Прогнозы по экономике

В последнем прогнозе Евразийского фонда стабилизации и развития отмечается, что экономический рост Кыргызстана по итогам 2025 года может составить около 9 процентов, повторяя итог последних трех лет. Это происходит благодаря ускорению инфраструктурного и жилищного строительства, а также высоким темпам роста внутреннего спроса.

По мнению аналитиков, в 2026–2028 годах кыргызская экономика замедлится до +6,4, +6 и +5,5 процента.

В течение 2025 года наблюдалось ускорение в стране инфляции под влиянием продовольственных цен, тарифов на электроэнергию и внутреннего спроса.

В результате потребительская инфляции в конце 2025 года, по прогнозам ЕФСР, ускорится до 8,1 процента.

Она превысит целевой диапазон НБ КР (5–7 процентов). В последующие годы, ожидают аналитики, инфляция замедлится, ее средний уровень вернется в пределы целевого диапазона Национального банка благодаря ужесточению денежно-кредитной политики и охлаждению экономики.

Республиканский бюджет, исполненный с профицитом в 2023–2024 годах, будет складываться с профицитом и на среднесрочном горизонте (2,1, 1,6 и 1 процента ВВП в 2025, 2026 и 2027 годах). При этом постепенное снижение налоговых доходов приведет к формированию дефицита в 0,2 процента ВВП в 2028-м.