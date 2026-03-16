Экономика Кыргызстана выросла на 8,8 процента. Что ее активно толкает вверх

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам января — февраля 2026 года достиг, по предварительной оценке, 264,1 миллиарда сомов. По сравнению с январем — февралем 2025-го он увеличился на 8,8 процента. По итогам 2025 года показатель составил 11,1 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Драйвером экономики по итогам двух месяцев 2026 года стали химическая (рост в 3,1 раза) и фармацевтическая промышленность (в 1,7 раза), производство резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов, деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (в 1,6 раза) и транспортных средств (на 42,4 процента).

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

Внутренний валовый продукт

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты. В обзоре же мы оперируем официальными данными в сомах.

При этом на долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 49,9 процента, отраслей товарного производства — 31,1 процента и чистых налогов на продукты — 19 процентов.

Промышленность

Объем промышленного производства в январе — феврале 2026-го составил 147 миллиардов 813 миллионов сомов. Рост в годовом исчислении — 15,5 процента. В отличие от 2025-го, он обеспечен повышением объемов производства:

химической продукции (в 3,1 раза);

фармацевтической продукции (в 1,7 раза);

резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов, деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (в 1,6 раза);

транспортных средств (на 42,4 процента);

продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 16,8 процента);

очищенных нефтепродуктов (на 18,2 процента);

основных металлов (на 11,1 процента);

добычи полезных ископаемых (на 47,2 процента).

Положительные тенденции наблюдались в сфере услуг почтовой и курьерской деятельности, которая с начала года выросла на 28,5 процента. Увеличение объемов производства в строительстве составило 23,2 процента.

Сфера услуг гостиниц и ресторанов дала рост в 13,2 процента, оптовая и розничная торговля — 11,4 процента, грузоперевозки — 9,4 процента.

Вместе с тем, снизились объемы производства электроэнергии на 14,1 процента.

В секторах водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост в 9,9 процента связан в основном с повышением сбора и распределения воды.

Инвестиции в основной капитал

Повышение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с январем -февралем 2025-го на 8,4 процента обеспечил рост внутренних источников финансирования на 11,5 процента. Внешние инвестиции снизились с начала года на 26,3 процента.

Общий объем капиталовложений с начала 2026 года достиг 17 миллиардов 851,2 миллиона сомов.

Основной объем инвестиций в январе — феврале 2026 года (более 80 процентов от их общего объема) пошел на строительство жилья и обрабатывающих производств, объектов образования, добычи полезных ископаемых и энергетики.

Прогнозы по экономике

По последнему прогнозу Всемирного банка экономический рост Кыргызстана ожидается на уровне 6,5 процента. Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) дают более оптимистичную оценку — 9,3 процента. В этих пределах находятся прогнозы и других экспертов.

Основными двигателями подъема остаются высокий внутренний спрос и масштабные государственные инвестиции. Правительство направило значительные средства на развитие инфраструктуры: 21 процент внешних займов распределили в транспортный сектор, а почти 20 процентов — в энергетику.

Росту способствуют строительная отрасль и сфера услуг, которые продолжают демонстрировать двузначные показатели.

Денежно-кредитная политика НБ КР в 2026 году характеризуется высокой жесткостью для сдерживания инфляции. Учетная ставка на уровне 12 процентов свидетельствует о желании охладить перегретый рынок потребления.

Это делает кредиты для бизнеса и населения дорогими, ограничивая объем новых заимствований, но выступает необходимым барьером для финансовой стабильности.

Уровень инфляции по итогам 2026 года прогнозируется в диапазоне от 6,9 до 9,4 процента. Главным фактором роста цен остается плановое повышение тарифов на коммунальные услуги и акцизов на подакцизную продукцию. Высокая ставка НБ КР призвана минимизировать риски «раскручивания» инфляционной спирали, удерживая рост цен в рамках целевых ориентиров.

Сом демонстрирует устойчивость. В марте 2026 года официальный курс зафиксирован на уровне 87,45 сома за $1, что является локальным максимумом стоимости национальной валюты за последние несколько месяцев. Поддержку сому оказывают стабильные притоки денежных переводов и высокая стоимость золота — ключевого экспортного товара страны.

Кроме того, Нацбанк проводит постоянные интервенции для поддержания национальной валюты. С начала 2026 года на валютном рынке он продал $546,55 миллиона.

Внешние риски связаны с геополитической напряженностью и угрозой вторичных санкций. Ограничения в торговле и неопределенность в глобальных цепочках поставок могут негативно повлиять на реэкспортный потенциал республики.

Экономика Кыргызстана остается крайне чувствительной к любым изменениям в торговых отношениях с основными партнерами — Китаем и странами ЕАЭС.

В целом, эксперты подчеркивают, что экономика Кыргызстана вошла в 2026 год в фазе активного расширения, но долгосрочный успех зависит от структурных реформ. Укрепление частного сектора, решение энергетических вопросов и диверсификация направлений экспорта станут решающими факторами для сохранения ее стабильности в ближайшие годы.