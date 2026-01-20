Экономика Кыргызстана выросла на 11,1 процента. Итоги 2025 года

Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана по итогам 2025 года достиг, по предварительной оценке, 1 триллиона 976,4 миллиарда сомов и по сравнению с 2024-м вырос на 11,1 процента. По итогам 11 месяцев рост составлял 10,2 процента.

Рост ВВП обеспечили отрасли товарного производства, сферы услуг и чистые налоги на продукты.

Драйвером экономики по итогам года стал рост производства фармацевтической продукции (в 1,7 раза), резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов (на 35,7 процента), деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности (на 30,5 процента).

24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют.

При подсчете ВВП и его изменений по сравнению с прошлым годом учитывают много факторов: цены, объемы выпуска продукции по отраслям, поступления в бюджет, расходы государства. Кыргызстан — импортозависимая страна, что влияет на экономические показатели, особенно при пересчете на другие валюты, хотя в этом обзоре мы оперируем официальными сведениями в сомах.

При этом на долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 51,2 процента, отраслей товарного производства — 34,4 процента и чистых налогов на продукты — 14,4 процента.

Промышленность

Объем промышленного производства в 2025-м составил 799 миллиардов 740,6 миллиона сомов. Рост в годовом исчислении — 10,6 процента. В отличие от 2024-го, он обеспечен повышением объемов производства:

фармацевтической продукции — в 1,7 раза;

резиновых, пластмассовых изделий и строительных материалов — на 35,7 процента;

деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности — на 30,5 процента;

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — на 30,1 процента;

химической продукции — на 19,8 процента;

добычи полезных ископаемых — на 14,2 процента.

Положительные тенденции наблюдались в строительстве, где увеличение объемов производства составило 21,1 процента, оптовой и розничной торговле — 17,8 процента, сфере услуг гостиниц и ресторанов — 14,3 процента, грузоперевозках — 12,2 процента.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром на рост в 12 процентов повлияли увеличение производства электричества, передача и распределение.

В секторах водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья рост связан в основном с повышением сбора, обработки и распределения воды на 21,4 процента.

Вместе с тем отмечалось снижение объемов производства основных металлов и готовых металлических изделий (на 1,5 процента).

Инвестиции в основной капитал

Повышение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с 2024-м на 18,1 процента обеспечил рост внутренних источников финансирования на 9 процентов. Внешние инвестиции выросли на 3,8 процента. Их общий объем за год достиг 283 миллиардов 246,1 миллиона сомов.

Основной объем инвестиций в 2025 году (около 85 процентов от общего объема) направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, образования, жилья, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом.

Прогнозы по экономике

Согласно данным ведущих международных финансовых организаций, экономика Кыргызстана в 2026 году продолжит демонстрировать устойчивость, хотя рост может стабилизироваться после резких скачков прошлых лет.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост реального ВВП на уровне 4,5 процента, что совпадает со среднесрочными ожиданиями для региона Центральной Азии. Основными драйверами останутся сфера услуг, строительство и постепенное восстановление промышленного сектора.

Инфляция, по оценкам Азиатского банка развития (АБР), в этом году будет находиться в диапазоне 6-7 процентов. Стабилизации цен помогут жесткая денежно-кредитная политика Национального банка и нормализация цепочек поставок.

Ожидается, что внутренний потребительский спрос останется высоким, поддерживаемый стабильным притоком денежных переводов, объем которых, по прогнозам Всемирного банка, сохранит положительную динамику.

Важным фактором 2026 года станет реализация масштабных инфраструктурных проектов.

Начало активного строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и ГЭС «Камбар-Ата-1» создадут мультипликативный эффект для смежных отраслей.

Эти проекты не только привлекут прямые иностранные инвестиции, но и заложат фундамент для превращения республики в важный транспортно-энергетический хаб региона.

Государственный бюджет в этом году будет ориентирован на социальные обязательства и цифровизацию налогового администрирования.

Ожидается дальнейшее внедрение цифровых систем, таких как АИС «Единая информационная система воды», что повысит эффективность аграрного сектора.

Дефицит бюджета, по оценкам аналитиков, будет удерживаться на уровне около 3 процентов от ВВП. Такая ситуация потребует от правительства взвешенного подхода к внешним заимствованиям.

Тем не менее сохраняются и риски. К ним относятся высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры основных торговых партнеров, волатильность цен на золото и климатические вызовы, влияющие на сельское хозяйство. Для сохранения стабильности властям необходимо будет продолжить структурные реформы и улучшение инвестиционного климата.