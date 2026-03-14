Президент США Дональд Трамп отклонил предложение лидера России Владимира Путина о вывозе из Ирана 450 килограммов обогащенного до 60 процентов урана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Утверждается, что с такой инициативой российский лидер выступил в ходе телефонного разговора с Трампом, который состоялся 9 марта по инициативе главы Белого дома.

По данным портала, во время беседы с Трампом Путин предложил несколько идей по прекращению войны США и Израиля с Ираном. Вывоз иранского урана в Россию стал только одним из озвученных вариантов. Опасность обогащенного до 60 процентов урана заключается в том, что его в течение нескольких недель можно довести до оружейного уровня в 90 процентов. А 450 килограммов, хранящихся у Ирана, хватит более чем на 10 ядерных бомб.

«Это предложение выдвигалось не в первый раз. Оно не было принято. Позиция США заключается в том, что мы должны быть уверены в безопасном хранении урана», — заявил Axios один из американских чиновников.

В публикации говорится, что Россия уже выступала с такой инициативой во время американо-иранских переговоров в мае 2025 года — незадолго до атак США и Израиля по ядерным объектам Ирана в июне, — а также за несколько недель до начавшейся 28 февраля 2026 года войны на Ближнем Востоке. При этом, по данным собеседника Axios, Трамп обсуждает ситуацию не только с Путиным, но еще с главой Китая Си Цзиньпином и европейскими лидерами.

Ранее Дональд Трамп назвал Иран «империей зла» и заявил, что его главная цель — не дать Тегерану получить ядерное оружие и «уничтожить Ближний Восток».