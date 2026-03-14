Власть
Сюжет: Атака на Иран

Путин предложил Трампу вывезти уран из Ирана в РФ, но глава США отказался — СМИ

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение лидера России Владимира Путина о вывозе из Ирана 450 килограммов обогащенного до 60 процентов урана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Утверждается, что с такой инициативой российский лидер выступил в ходе телефонного разговора с Трампом, который состоялся 9 марта по инициативе главы Белого дома.

По данным портала, во время беседы с Трампом Путин предложил несколько идей по прекращению войны США и Израиля с Ираном. Вывоз иранского урана в Россию стал только одним из озвученных вариантов. Опасность обогащенного до 60 процентов урана заключается в том, что его в течение нескольких недель можно довести до оружейного уровня в 90 процентов. А 450 килограммов, хранящихся у Ирана, хватит более чем на 10 ядерных бомб.

«Это предложение выдвигалось не в первый раз. Оно не было принято. Позиция США заключается в том, что мы должны быть уверены в безопасном хранении урана», — заявил Axios один из американских чиновников.

В публикации говорится, что Россия уже выступала с такой инициативой во время американо-иранских переговоров в мае 2025 года — незадолго до атак США и Израиля по ядерным объектам Ирана в июне, — а также за несколько недель до начавшейся 28 февраля 2026 года войны на Ближнем Востоке. При этом, по данным собеседника Axios, Трамп обсуждает ситуацию не только с Путиным, но еще с главой Китая Си Цзиньпином и европейскими лидерами.

Ранее Дональд Трамп назвал Иран «империей зла» и заявил, что его главная цель — не дать Тегерану получить ядерное оружие и «уничтожить Ближний Восток».
Материалы по теме
Атака на Иран. Тегеран провел самый мощный с начала конфликта обстрел Израиля
Атака на Иран. США перебрасывают на Ближний Восток 5 тысяч пехотинцев
Кабмин разработал спецплан по эвакуации кыргызстанцев из Ближнего Востока
Атака на Иран. Новый верховный лидер выступил с первым обращением к нации
Атака на Иран. Супруга убитого аятоллы Али Хаменеи жива, сообщают СМИ
Атака на Иран. Качели: цена нефти Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Сборная Ирана по футболу отказалась от участия в чемпионате мира
Атака на Иран. СБ ООН не принял проект резолюции РФ с призывом прекратить огонь
Атака на Иран. В элитном районе Дубая беспилотник врезался в Dubai Creek Harbour
Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Президент Кыргызстана: ГИК не&nbsp;может выдавать жилье по&nbsp;себестоимости Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Статуса высокогорных могут лишиться 34&nbsp;села. Кабмин предложил переходный период Статуса высокогорных могут лишиться 34 села. Кабмин предложил переходный период
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
