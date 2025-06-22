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Происшествия

Иран продолжит обогащать уран — заявление Агентства по атомной энергии страны

Иран продолжит обогащать уран. Об этом говорится в заявлении Организации по атомной энергии страны. Текст распространило государственное информационное агентство IRNA.

Подчеркивается, что Atomic Energy Organization of Iran не намерена прекратить обогащение урана после атаки США на заводы в Натанзе и Фордо.

Иран не допустит остановки «промышленного развития государства», под которым подразумевается его ядерная инфраструктура.

Также заявлено, что Организация по атомной энергии Ирана считает действия Соединенных Штатов нарушением международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия. Она обвинила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в попустительстве.

со спутника
Фото со спутника

«Удары США по Ирану являются опасным обострением ситуации в регионе и прямой угрозой международному миру», — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, сегодня ночью Штаты присоединились к войне Израиля против Ирана. Америка нанесла удары по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.

«Полный боекомплект сброшен на главный объект — Фордо. Мы завершили очень успешные удары по трем ядерным объектам Ирана. Поздравляю наших славных американских воинов! В мире нет другой армии, способной на это», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Дональд Трамп назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего мира и призвал Тегеран «согласиться прекратить эту войну».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/333670/
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