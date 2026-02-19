В Грузии задержаны иностранцы при попытке покупки ядерных веществ за $3 миллиона

Двое иностранцев задержаны в Кутаиси (Грузия) при попытке покупки урана, относящегося к категории ядерных веществ, а также радиоактивного вещества цезий-137 за $3 миллиона. Об этом сообщил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе.

По его словам, расследование установило, что задержанные иностранцы в последние недели регулярно приезжали в Грузию и пытались организовать покупку и перевозку ядерных и радиоактивных материалов в другую страну.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами» УК Грузии.

Всего в рамках спецоперации, проведенной за последние полтора дня в различных регионах страны, были задержаны 29 человек, которые проходили фигурантами по 13 уголовным делам.