На переговорах с США Иран отказался прекращать обогащение урана

На переговорах, состоявшихся 6 февраля между высокопоставленными представителями США и Ирана, Тегеран подтвердил свою позицию об отказе прекратить обогащение ядерного топлива. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

При этом обе стороны дали понять, что готовы продолжать дипломатические контакты, направленные на поиск решения, способного снизить риск военной эскалации со стороны Вашингтона.

Как сообщили иранские государственные СМИ, министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил американской стороне, что Иран не намерен ни останавливать обогащение урана, ни вывозить соответствующие мощности за пределы страны. Таким образом, Тегеран отверг одно из ключевых требований Соединенных Штатов.