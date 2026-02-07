19:28
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Власть

На переговорах с США Иран отказался прекращать обогащение урана

На переговорах, состоявшихся 6 февраля между высокопоставленными представителями США и Ирана, Тегеран подтвердил свою позицию об отказе прекратить обогащение ядерного топлива. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

При этом обе стороны дали понять, что готовы продолжать дипломатические контакты, направленные на поиск решения, способного снизить риск военной эскалации со стороны Вашингтона.

Как сообщили иранские государственные СМИ, министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил американской стороне, что Иран не намерен ни останавливать обогащение урана, ни вывозить соответствующие мощности за пределы страны. Таким образом, Тегеран отверг одно из ключевых требований Соединенных Штатов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361042/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
В Омане прошел первый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе
Иранские катера пытались перехватить американский танкер в Ормузском проливе
В ответ. Вооруженные силы стран ЕС Иран признал террористическими организациями
ЕС включил иранский Корпус стражей исламской революции в список террористов
Подготовка к авиаударам? К берегам Ирана прибыла американская авианосная группа
Венесуэла, Иран, Гренландия: цели без тормозов. Западные СМИ о курсе Трампа
Иран планирует навсегда отказаться от глобального интернета — Filterwatch
Протесты в Иране. Аятолла впервые публично признал гибель тысячи людей
МИД рекомендует гражданам Кыргызстана воздержаться от поездок в Иран
Посол Ирана в Пакистане заявил, что Дональд Трамп обещал не атаковать его страну
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Назначена директор государственного предприятия &laquo;Центр единого окна&raquo; при ГТС Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
7 февраля, суббота
19:06
На переговорах с США Иран отказался прекращать обогащение урана На переговорах с США Иран отказался прекращать обогащен...
18:44
В Кыргызстане могут начать выдавать пособие всем детям до трех лет
18:20
«Не допустим сноса кладбища в Новопавловке». В петиции уже тысяча подписей
17:52
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
17:36
Депутат предлагает вернуть в Трудовой кодекс КР норму об индексации зарплаты