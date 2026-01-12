Урановое наследие СССР: МАГАТЭ утвердило план очистки Центральной Азии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло новую стратегию по рекультивации урановых отходов в Центральной Азии, рассчитанную до 2030 года.

Стратегический план охватывает Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан и предусматривает сотрудничество с международными финансовыми и профильными организациями. Документ направлен на поэтапную очистку и восстановление территорий, пострадавших от добычи урана в советский период.

Обновленная общая стоимость программы оценивается в 113 миллионов евро. В нее включены строительно-инженерные работы, управление проектами, резерв на непредвиденные расходы, а также дополнительные программные затраты. Расчеты основаны на действующих контрактах и актуальных сметных данных.

Отмечается, что новая стратегия распространяется и на объекты с относительно низким экологическим и социально-экономическим риском, которые ранее не входили в число приоритетных. В рамках двусторонних соглашений Россия направляет 21,4 миллиона евро на рекультивацию таких объектов в КР и 15,6 миллиона евро — на аналогичные работы в РТ.

В МАГАТЭ считают, что реализация нового плана позволит избежать дублирования проектов, повысить прозрачность выполняемых работ и привлечь дополнительную международную поддержку для полного завершения очистки урановых отходов в регионе.