Иран готов снизить уровень обогащения урана в обмен на отмену санкций США

Иран готов снизить уровень обогащения имеющихся в стране запасов 60-процентного урана в ответ на отмену санкций со стороны США. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами, сообщает агентство Tasnim.
«Этот вопрос зависит от того, отменят ли они в ответ все санкции», — сказал он, комментируя возможные шаги в ядерной сфере.
Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США. Он отмечал, что если США будут говорить с Ираном с чувством уважения, то в Тегеране ответят уважением. В противном случае, подчеркнул дипломат, Исламская Республика ответит силой.
Ранее в Омане прошел первый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе. Они состоялись впервые после обострения ситуации на Ближнем Востоке в июне 2025 года.