Иран готов снизить уровень обогащения урана в обмен на отмену санкций США

Иран готов снизить уровень обогащения имеющихся в стране запасов 60-процентного урана в ответ на отмену санкций со стороны США. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами, сообщает агентство Tasnim.

Фото СМИ. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами

«Этот вопрос зависит от того, отменят ли они в ответ все санкции», — сказал он, комментируя возможные шаги в ядерной сфере.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США. Он отмечал, что если США будут говорить с Ираном с чувством уважения, то в Тегеране ответят уважением. В противном случае, подчеркнул дипломат, Исламская Республика ответит силой.

Ранее в Омане прошел первый раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе. Они состоялись впервые после обострения ситуации на Ближнем Востоке в июне 2025 года.