Из-за закона о запрете разработки урана и тория пострадает 308 месторождений

Из-за закона о запрете разработки урана и тория может пострадать 308 различных месторождений. Об этом сообщил независимый эксперт, член правительственной группы Алик Жанузаков.

Он отметил, что сразу, как только начали обсуждать законопроект, экспертное сообщество предоставило свое видение.

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«Тогда мы говорили: если принять такой законопроект, который не имеет под собой оснований, может погибнуть 80 месторождений. Недавно получили ответ из ГКПЭН — 308 месторождений будут вынуждены закрыться, так как попадают под действие документа. Среди них много угольных», — сказал Алик Жанузаков.

Напомним, что депутаты Жогорку Кенеша поддержали запрет на добычу урана и тория в Кыргызстане.

Ранее разгорелся скандал. Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы выступили категорически против проекта. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии фирмы на геологоразведку месторождения временно приостановили. Депутаты Жогорку Кенеша поручили правительству запретить поиск, разведку и разработку урановых месторождений на территории Кыргызстана. Кабмин в итоге принял распоряжение о введении запрета на проведение работ на лицензионных площадях, предоставленных для геологического изучения и разработки радиоактивных элементов — урана.