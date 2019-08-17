Сломанные ноги, оторванные бампера. Как мэрия реагирует на открытые люки

Городским властям просто необходимо провести ревизию всех люков столицы вне зависимости от того, на чьем балансе они находятся. Людям, которые получают травмы, без разницы, чья крышка оказалась ненадежно укреплена или вообще отсутствует.

1 А люк не наш

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За последние четыре месяца открытые люки стали причиной нескольких дорожно-транспортных происшествий. Машины переворачивались, водители оказывались в больницах. В июле авария произошла на улице Садыгалиева , а в мае — на Салиевой . По словам очевидцев, водители чудом остались живы.

Некоторым повезло больше — страдали только автомобили. Последний случай произошел на перекрестке улиц Ахунбаева и Садырбаева. Машина из-за наезда на незакрепленный люк потеряла заднюю балку.

Реакция мэрии не заставила ждать: этот люк находится на балансе Бишкектеплосети, а значит, муниципалитет не виноват.

Кстати сказать, пострадавший и сам знал, на чей люк он неудачно наехал, поэтому ничего нового в муниципалитете не сообщили. В Бишкектеплосети заявили, что получили заявление от владельца машины.

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«Ведется расследование обстоятельств происшествия», — сообщили в компании.

В мэрии сетуют, что крышки воруют быстрее, чем их успевают устанавливать. А правоохранительные органы то ли не могут справиться с ворами, то ли не хотят. Только на отремонтированных дорогах за полгода украли более 800 люков.

2 Тротуара не будет

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Горожане не устают просить мэрию обратить внимание не только на состояние дорог, но и на тротуары. Их состояние плачевное даже на центральных улицах. Пешеходы недовольны, что во время ремонта дорог аллеи не трогают.

В Бишкеке начали ремонтировать улицу Московскую. Читатели попросили не забыть и о тротуарах. Но надеждам не суждено оправдаться. В мэрии сообщили, что работы пройдут в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека». Обустройство тротуаров и ирригации по нему не предусматривается.

Такой же ответ адресован жителям микрорайонов 11, 12 и «Асанбай».

Они не один раз просили оборудовать тротуар по улице Айтиева, но городские власти, похоже, разделяют девиз премьер-министра России «денег нет, вы там держитесь». Не запланировано и обустройство пешеходной площадки на перекрестке с улицей Нуркамал. Ее ремонт завершили не так давно. По китайскому гранту работы затрагивали только проезжую часть, в списке Бишкекасфальтсервиса участка тоже нет.

3 Вода есть, даже если ее не видно

В муниципалитете опровергли сообщение читателя, что в жилмассиве «Ак-Ордо» три месяца не было питьевой воды. Им, вероятно, виднее, чем жителям.

«Зафиксированы перебои в подаче питьевой воды из-за прокладки жителями водопроводных сетей методом «Ашар» (без проекта, без соблюдения гидравлических режимов и глубины заложения трубопроводов) на улицах: Тунук, Касиет, Дулдул, Жакшылык, Ак-Болпон. В настоящее время водоснабжение работает в штатном режиме», — ответили в мэрии.

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