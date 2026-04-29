Часть города Ош осталась без воды после ливней

В городе Оше после ночных осадков зафиксировали перебои с водоснабжением.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Ошшаарсууканал», в районе Папанских сел сошел сель, из-за чего резко выросла мутность воды в реке Ак-Бууре, питающей Папанское водохранилище.

В связи с этим подачу воды временно прекратили в ряде районов города, в том числе в нижней части улицы Шакирова и в микрорайоне «Геологогородок».

В остальных районах возможно снижение давления воды.

По данным предприятия, в зоны отключения организовали подвоз воды автоцистернами. Жителей просят в период дождей заранее запасаться питьевой водой.