Власть

Депутат ЖК бьет тревогу в связи с распространением наркотиков среди молодежи

В Жогорку Кенеше озабочены распространением наркотиков среди молодежи. Об этом на заседании высказался депутат Болот Сагынаев.

По его словам, распространение синтетических наркотиков среди подростков и молодых людей приобретает угрожающий характер.

Народный избранник считает, что синтетические наркотики распространяются повсеместно, они доступны, при этом химический состав постоянно меняется. Это позволяет производителям обходить действующие запреты.

«Зачастую родители знают о проблеме своих детей, но скрывают их вовлечение в наркотики, игры в онлайн-казино. Как следствие — психологические проблемы и случаи суицида, которые тоже скрывают, опасаясь общественного осуждения и давления», — сказал Болот Сагынаев.

Он отметил, что масштабы проблемы остаются недооцененными.

По данным депутата, есть случаи, когда квартиры, сданные в аренду, становятся местами бесконтрольного сбора молодежи, где употребляются наркотики и происходит вовлечение подростков.

Имеющаяся система профилактики и реагирования не соответствует масштабам угрозы, добавил он. Борьба с распространением синтетических наркотиков среди молодежи должна вестись также системно, как борьба с организованной преступностью и коррупцией, резюмировал Болот Сагынаев.
