Происшествия

В Новосибирске нашли тело кыргызстанца: комментарий МИД

В Новосибирске (Россия) нашли тело гражданина Кыргызстана, сообщили пользователи соцсетей. Министерство иностранных дел прокомментировало ЧП.

По данным пресс-службы ведомства, Генеральное консульство КР в Новосибирске незамедлительно приняло соответствующие меры по выяснению обстоятельств произошедшего.

Сотрудники в оперативном порядке выехали в патологоанатомическое отделение Новосибирской областной клинической больницы, где совместно с родственниками провели опознание. В результате установлено, что погибшим является гражданин КР Н.А., 1997 года рождения, уроженец Кара-Суйского района Ошской области.

Генконсульство оказывает необходимое содействие родственникам погибшего в оформлении соответствующих документов для отправки тела на родину.

Министерство и загранучреждение КР продолжают держать данный вопрос на контроле и поддерживают связь с компетентными органами Российской Федерации, а также с родственниками погибшего.

Причины смерти соотечественника не называются.
