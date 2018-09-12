14:09
USD 69.75
EUR 81.01
RUB 1.00
Власть

В Кыргызстане экстремистскую информацию распространяют через WhatsApp и Telegram

Депутат Аида Касымалиева рассказала сегодня на заседании Жогорку Кенеша, что информация экстремистского характера распространяется в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

По ее словам, уголовные дела ГКНБ возбуждает даже в отношении тех пользователей, которые получают такие сообщения, но тут же удаляют их.

Представители госкомитета опровергли это, заявив, что проверяют только распространителей. Если выявляется, что они действительно адепты запрещенных религиозных организаций, их аккаунты взламывают и блокируют по решению суда.

Получателей распространяемой через мессенджеры экстремистской информации никто к ответственности не привлекает.

Депутат Акылбек Жапаров добавил, что у спецслужб нет необходимого оборудования, чтобы контролировать все потоки в Интернете, в частности, выявлять серый трафик, который используют террористы для вербовки.

Читайте по теме
За экстремизм и терроризм в Кыргызстане осуждены более 500 человек
«Оборудование для обнаружения и контроля экстремизма в Интернете, социальных сетях, приложениях для смартфонов стоит более $5 миллионов. СОРМ давно устарел. Необходимо изыскать средства для приобретения аппаратуры нового поколения», — отметил Акылбек Жапаров.

Парламентарий Руслан Казакбаев предложил провести слушания по исполнению религиозной концепции в Кыргызстане, поскольку представители ГКНБ признали: угроза распространения экстремизма и радикальных течений в Кыргызстане все-таки есть.

Напомним, в Кыргызстане закрыли 16 сайтов, распространявших материалы экстремистского характера, и блокировали восемь аккаунтов в Facebook. Аида Касымалиева посоветовала проверить и другие соцсети, а не концентрироваться только на указанном ресурсе.
Ссылка:
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Запретить в Кыргызстане «Таблиги Джамаат» требует депутат Жогорку Кенеша
Госкомрелигий проводит профилактику радикализма среди студентов Кыргызстана
В Кыргызстане закрыли 16 сайтов, распространявших экстремистские материалы
МВД констатирует увеличение числа кыргызстанок в экстремистских организациях
В колониях Кыргызстана мало уделяют внимания теме противодействия экстремизму
За экстремизм и терроризм в Кыргызстане осуждены более 500 человек
Наталья Никитенко: Прозрачность судов позволит защитить общество от экстремизма
Дело об «экстремистском» отчете «Бир Дуйно-Кыргызстан» рассмотрит Верховный суд
Леонид Сумароков: Молодежным организациям надо спуститься вниз, до человека
Эрбор Омуралиев: Молодежь — это армия для радикальных структур
Популярные новости
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Сооронбай Жээнбеков сообщил, на&nbsp;каких условиях Игры кочевников пройдут в&nbsp;Турции Сооронбай Жээнбеков сообщил, на каких условиях Игры кочевников пройдут в Турции
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;3-7 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 сентября
В&nbsp;Кыргызстане вновь создадут внутренние войска МВД В Кыргызстане вновь создадут внутренние войска МВД
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает выгодные депозиты с&nbsp;высокими процентными ставками «Бакай Банк» предлагает выгодные депозиты с высокими процентными ставками
Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга Применение аппарата гамма-нож для лечения заболеваний головного мозга
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Таиланде, Панаме и&nbsp;на&nbsp;Филиппинах Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах
Интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»