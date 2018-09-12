В Кыргызстане экстремистскую информацию распространяют через WhatsApp и Telegram

Депутат Аида Касымалиева рассказала сегодня на заседании Жогорку Кенеша, что информация экстремистского характера распространяется в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

По ее словам, уголовные дела ГКНБ возбуждает даже в отношении тех пользователей, которые получают такие сообщения, но тут же удаляют их.

Представители госкомитета опровергли это, заявив, что проверяют только распространителей. Если выявляется, что они действительно адепты запрещенных религиозных организаций, их аккаунты взламывают и блокируют по решению суда.

Получателей распространяемой через мессенджеры экстремистской информации никто к ответственности не привлекает.

Депутат Акылбек Жапаров добавил, что у спецслужб нет необходимого оборудования, чтобы контролировать все потоки в Интернете, в частности, выявлять серый трафик, который используют террористы для вербовки.

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«Оборудование для обнаружения и контроля экстремизма в Интернете, социальных сетях, приложениях для смартфонов стоит более $5 миллионов. СОРМ давно устарел. Необходимо изыскать средства для приобретения аппаратуры нового поколения», — отметил Акылбек Жапаров.

Парламентарий Руслан Казакбаев предложил провести слушания по исполнению религиозной концепции в Кыргызстане, поскольку представители ГКНБ признали: угроза распространения экстремизма и радикальных течений в Кыргызстане все-таки есть.

Напомним, в Кыргызстане закрыли 16 сайтов, распространявших материалы экстремистского характера, и блокировали восемь аккаунтов в Facebook. Аида Касымалиева посоветовала проверить и другие соцсети, а не концентрироваться только на указанном ресурсе.