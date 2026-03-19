Экстремизм в Facebook: в Чуйской области задержан автор запрещенных материалов

В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в распространении экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, 9 февраля в ходе мониторинга социальной сети Facebook был выявлен аккаунт «Аза Асанбеков», через который распространялись материалы с признаками экстремистской идеологии.

Факт зарегистрирован, назначена судебная лингвистическая экспертиза. Согласно ее заключению, размещенные видеоматериалы были связаны с сайтом Buran Info, который относится к информационным ресурсам запрещенных религиозных организаций.

Кроме того, установлено, что пользователь публиковал материалы с сайта Turkiston.kg, признанного в Кыргызстане пропагандистским ресурсом международной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

По факту ОВД Аламединскогоо района возбудило уголовное дело по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен владелец аккаунта — гражданин Ш.А., 1987 года рождения. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников и собирают дополнительные доказательства.

В ГУВД Чуйской области напомнили, что распространение экстремистских материалов является уголовно наказуемым деянием.