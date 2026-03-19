Происшествия

Экстремизм в Facebook: в Чуйской области задержан автор запрещенных материалов

В Чуйской области задержан мужчина, подозреваемый в распространении экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, 9 февраля в ходе мониторинга социальной сети Facebook был выявлен аккаунт «Аза Асанбеков», через который распространялись материалы с признаками экстремистской идеологии.

Факт зарегистрирован, назначена судебная лингвистическая экспертиза. Согласно ее заключению, размещенные видеоматериалы были связаны с сайтом Buran Info, который относится к информационным ресурсам запрещенных религиозных организаций.

Кроме того, установлено, что пользователь публиковал материалы с сайта Turkiston.kg, признанного в Кыргызстане пропагандистским ресурсом международной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир».

По факту ОВД Аламединскогоо района возбудило уголовное дело по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен владелец аккаунта — гражданин Ш.А., 1987 года рождения. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранительные органы устанавливают возможных соучастников и собирают дополнительные доказательства.

В ГУВД Чуйской области напомнили, что распространение экстремистских материалов является уголовно наказуемым деянием.
Материалы по теме
В Кыргызстане пресечена деятельность сторонника радикальной идеологии
Жителя Оша задержали за распространение экстремистских материалов в соцсетях
Заказал наркотики через Telegram и отправил за «закладкой» сестру
Кабмин ввел новый механизм предупреждений за экстремизм для СМИ и организаций
Высокопоставленного функционера экстремистов задержали в Кыргызстане
Верховный суд подтвердил решение о признании материалов Kloop экстремистскими
Погоня со стрельбой в Сокулуке: пьяный водитель протаранил две патрульные машины
Ссора в Чалдоваре закончилась смертью: мужчина зарезал соседа
Из чатов — к взрывчатке: подростки готовили теракт в Кыргызстане
В Чуйской области мужчина до смерти избил женщину: подозреваемый задержан
ГКНБ КР&nbsp;опроверг распространяемый в&nbsp;Сети &laquo;документ&raquo; о&nbsp;финансовых переводах ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
Деньги &laquo;для государства&raquo; присваивали: в&nbsp;ГКНБ завели дело о&nbsp;коррупции Деньги «для государства» присваивали: в ГКНБ завели дело о коррупции
Чиновников поймали на&nbsp;вымогательстве денег у&nbsp;директоров школ города Нарына Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Глава ГНС объяснил, почему &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; не&nbsp;проверяли при Ташиеве Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверяли при Ташиеве
