В Чуйской области прошла операция «Экстремист»: выявлено нелегальное медресе

В Чуйской области с 24 по 26 марта 2026 года проведены оперативно-разыскные и профилактические мероприятия под условным наименованием «Экстремист». Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, операция была направлена на противодействие экстремизму, а также выявление и пресечение деятельности экстремистских организаций и групп.

В рамках профилактической работы сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции провели встречи с жителями области. В результате один из жителей Панфиловского района — Ж.М., 1974 года рождения — ранее распространявший запрещенную экстремистскую идеологию, отказался от ее поддержки.

Кроме того, в селе Сокулук Сокулукского района выявлено медресе с общежитием, функционировавшее без разрешительных документов. Данный факт зарегистрирован в ОВД, на место выехала следственно-оперативная группа.

В ходе проверки изъята религиозная литература. На момент осмотра в медресе находились около 23 несовершеннолетних и подростков, а также двое преподавателей. Все они были доставлены в органы внутренних дел для проведения следственных действий.

По изъятым материалам назначены судебно-лингвистические экспертизы. Проверка продолжается, по ее итогам будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Кыргызстана.