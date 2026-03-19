Общество

Практические пособия по противодействию экстремизму разработали в Кыргызстане

Prevention Media в партнерстве с МВД при поддержке ПРООН завершила работу над двумя учебно-методическими пособиями, которые помогут эффективнее противостоять экстремизму и укреплять общественную безопасность в Кыргызстане.

Как сообщили Prevention Media, пособия ориентированы на журналистов, авторов цифрового контента, сотрудников пресс-служб и правоохранительных органов. Их главная задача — дать практические инструменты для ответственной работы с чувствительными темами и снижения рисков распространения экстремистских нарративов.

«Такие пособия — это не просто теоретические материалы, а конкретные инструменты для ежедневной работы специалистов. Они помогают выстраивать ответственную коммуникацию, снижать риски радикализации и формировать устойчивую информационную среду. Эффективная профилактика экстремизма невозможна без системной работы с информацией и тесного взаимодействия медиа и государственных структур», — отметили в организации.

Особое внимание в материалах уделили роли медиа и органов внутренних дел. Их взаимодействие рассматривается как ключевой элемент устойчивости общества. 

Авторам контента пособия помогут лучше ориентироваться в законодательстве о СМИ, понимать конституционные гарантии и соблюдать профессиональную этику, чтобы говорить на сложные темы без языка вражды. В свою очередь, сотрудники милиции осваивают правозащитный подход и современные принципы коммуникации, где медиа выступают не просто каналом информации, а важным партнером.

Следующий шаг — внедрение этих материалов в учебные программы Академии МВД КР и систему повышения квалификации медиаспециалистов. Ожидается, что это поможет снизить уровень конфликтности, укрепить доверие в обществе и сформировать более безопасное информационное пространство. 
