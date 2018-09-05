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Общество

За экстремизм и терроризм в Кыргызстане осуждены более 500 человек

В Кыргызстане более 500 человек осуждены за экстремизм и терроризм. Об этом журналистам сообщил председатель Госслужбы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров.

По его словам, из этого числа около 200 человек содержатся в закрытых учреждениях.

«Сотрудники ГСИН вместе с экспертами постоянно работают с осужденными за экстремизм и терроризм. В настоящий момент от запрещенной идеологии отказались четыре человека. Осужденные за терроризм в беседах с нашими сотрудниками утверждают, что отказываются от своей идеологии, однако публично этого делать не хотят. Возможно, боятся мести со стороны других радикалистов», — сказал Таалайбек Жапаров.
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