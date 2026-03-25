Происшествия

Жители Джалал-Абадской области отреклись от идеологии РЭТ «Йакын-Инкар»

Проведено разъяснительно-профилактическое мероприятие в отношении активных членов РЭТ «Йакын-Инкар» в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, публично отреклись от своих радикальных взглядов и идеологии 27 членов религиозно-экстремистского течения «Йакын-Инкар».

Фото ГКНБ

«Их вовлекли в экстремистскую деятельность и активно пропагандировали идеологию, запрещенную в Кыргызстане. Граждане признали ошибочность выбранного ими религиозного направления, осознали пагубность своих убеждений, выразили сожаление и заявили о готовности следовать законодательству и нормативно-правовым актам КР, решениям Совета улемов, требованиям ДУМК, а также призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭТ «Йакын-Инкар», — говорится в сообщении.

ГКНБ предупреждает граждан о предусмотренной уголовной ответственности за участие в деятельности запрещенных в Кыргызской Республике экстремистских и террористических организаций.
