Происшествия

Троих членов запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир» задержали в Бишкеке

Сотрудники ГКНБ задержали в Бишкеке троих членов религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена на территории страны. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Как отмечается, задержанные занимались активным распространением экстремистской идеологии и вовлекали в организацию новых сторонников.

По местам жительства подозреваемых оперативники изъяли запрещенную литературу и материалы, которые периодически издаются организацией за рубежом.

Спецслужбы проводят следственные действия в отношении задержанных.

«Хизб ут-Тахрир» — международная религиозно-политическая организация, основанная в 1953 году в Иерусалиме. Ее целью является создание всемирного исламского халифата и установление системы управления на основе шариата.

В ряде стран, включая Кыргызстан, организация признана экстремистской и запрещена. По данным правоохранительных органов, ее сторонники занимаются распространением радикальной идеологии и вербовкой новых участников.

Участие в деятельности организации, а также хранение и распространение ее материалов на территории КР влечет уголовную ответственность.
Материалы по теме
Верховный суд России признал «Мемориал» экстремистской организацией
Лидера ячейки «Хизб ут-Тахрир» из Джалал-Абадской области задержали в Бишкеке
В Чуйской области прошла операция «Экстремист»: выявлено нелегальное медресе
Отсутствие анализа и защита мигрантов: что беспокоит экспертов Кыргызстана
В городе Ош выявили группу, подозреваемую в экстремизме, прошли обыски
В ГКНБ обсудили угрозы экстремизма и влияние кризисов на Ближнем Востоке
Жители Джалал-Абадской области отреклись от идеологии РЭТ «Йакын-Инкар»
Практические пособия по противодействию экстремизму разработали в Кыргызстане
Экстремизм в Facebook: в Чуйской области задержан автор запрещенных материалов
В Кыргызстане пресечена деятельность сторонника радикальной идеологии
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за&nbsp;услуги выше госпошлины На Иссык-Куле задержана госнотариус. Брала плату за услуги выше госпошлины
Задержан глава регионального управления &laquo;Унаа&raquo;&nbsp;&mdash; брат экс-главы ГКНБ Бишкека Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека
&laquo;Заставили переписать дом и&nbsp;авто&raquo;. Семья заявила о&nbsp;давлении со&nbsp;стороны ГКНБ&nbsp;КР «Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР
МВД: В&nbsp;результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц МВД: В результате международного взаимодействия задержаны трое разыскиваемых лиц
Бизнес
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
