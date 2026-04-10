Троих членов запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир» задержали в Бишкеке

Сотрудники ГКНБ задержали в Бишкеке троих членов религиозной экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», деятельность которой запрещена на территории страны. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Как отмечается, задержанные занимались активным распространением экстремистской идеологии и вовлекали в организацию новых сторонников.

Спецслужбы проводят следственные действия в отношении задержанных.

«Хизб ут-Тахрир» — международная религиозно-политическая организация, основанная в 1953 году в Иерусалиме. Ее целью является создание всемирного исламского халифата и установление системы управления на основе шариата.

В ряде стран, включая Кыргызстан, организация признана экстремистской и запрещена. По данным правоохранительных органов, ее сторонники занимаются распространением радикальной идеологии и вербовкой новых участников.

Участие в деятельности организации, а также хранение и распространение ее материалов на территории КР влечет уголовную ответственность.