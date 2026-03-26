11:34
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Общество

В ГКНБ обсудили угрозы экстремизма и влияние кризисов на Ближнем Востоке

В Академии Государственного комитета национальной безопасности прошел круглый стол по вопросам борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом.

В обсуждении приняли участие представители Антитеррористического центра, профильных подразделений ГКНБ, включая управления по борьбе с терроризмом, разведки и контрразведки, а также специалисты территориальных органов.

Участники рассмотрели текущую оперативную обстановку в Кыргызстане, связанную с проявлениями международного терроризма и религиозного экстремизма. Отдельное внимание уделено вопросам реабилитации и адаптации граждан, возвращенных из зон боевых действий, в том числе из Сирии и Ирака, и их интеграции в общество.

Также обсуждалось влияние ситуации на Ближнем Востоке на религиозную и общественно-политическую обстановку в стране.

Эксперты представили анализ трансформации идеологии террористических организаций и возможных рисков распространения деструктивных идей через информационное пространство и миграционные процессы.

По итогам встречи участники обозначили прогнозы развития ситуации на среднесрочную и долгосрочную перспективу и подчеркнули необходимость координации усилий государственных органов, научного и религиозного сообщества для обеспечения национальной безопасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367516/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
Шаирбека Ташиева вновь вызвали на допрос в МВД — источники
Жители Джалал-Абадской области отреклись от идеологии РЭТ «Йакын-Инкар»
В ГКНБ Кыргызстана внесли ясность в вопрос кадровых решений в силовом блоке
ГКНБ КР задержал находившегося в розыске гендиректора OAO «Оргтехстрой»
Депутат айыльного кенеша попался на подпольном казино — изъяли деньги и технику
В Кыргызстане открыли Центр информационной безопасности при ГКНБ
Практические пособия по противодействию экстремизму разработали в Кыргызстане
В Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом
Экстремизм в Facebook: в Чуйской области задержан автор запрещенных материалов
С Ташиева взяли подписку о неразглашении после пятичасового допроса
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бизнес
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
26 марта, четверг
11:19
Число детей, не посещающих школу, растет седьмой год подряд — ЮНЕСКО Число детей, не посещающих школу, растет седьмой год по...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 26 марта
11:00
Шаирбека Ташиева вновь вызвали на допрос в МВД — источники
10:40
В ГКНБ обсудили угрозы экстремизма и влияние кризисов на Ближнем Востоке
10:39
Более 5 тысяч человек задействованы в строительстве ж/д КНР — Кыргызстан — РУз