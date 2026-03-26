В ГКНБ обсудили угрозы экстремизма и влияние кризисов на Ближнем Востоке

В Академии Государственного комитета национальной безопасности прошел круглый стол по вопросам борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом.

В обсуждении приняли участие представители Антитеррористического центра, профильных подразделений ГКНБ, включая управления по борьбе с терроризмом, разведки и контрразведки, а также специалисты территориальных органов.

Участники рассмотрели текущую оперативную обстановку в Кыргызстане, связанную с проявлениями международного терроризма и религиозного экстремизма. Отдельное внимание уделено вопросам реабилитации и адаптации граждан, возвращенных из зон боевых действий, в том числе из Сирии и Ирака, и их интеграции в общество.

Также обсуждалось влияние ситуации на Ближнем Востоке на религиозную и общественно-политическую обстановку в стране.

Эксперты представили анализ трансформации идеологии террористических организаций и возможных рисков распространения деструктивных идей через информационное пространство и миграционные процессы.

По итогам встречи участники обозначили прогнозы развития ситуации на среднесрочную и долгосрочную перспективу и подчеркнули необходимость координации усилий государственных органов, научного и религиозного сообщества для обеспечения национальной безопасности.