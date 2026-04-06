Лидера ячейки «Хизб ут-Тахрир» из Джалал-Абадской области задержали в Бишкеке

В районе Ошского рынка Бишкека 4 апреля сотрудники МВД и ГКНБ задержали гражданина Б.А.Т., 1987 года рождения. Мужчина возглавлял радикальную ячейку запрещенной религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир» в Кара-Куле Джалал-Абадской области.

Как сообщил пресс-центр ГКНБ, задержание прошло на основании решения Джалал-Абадского городского суда от 9 сентября 2025-го. Ранее другие лидеры экстремистов дали показания о деятельности подозреваемого. Б.А.Т. долгое время занимал статус «мушрифа» (руководителя районного звена) и активно пропагандировал идею создания халифата в Кыргызстане.

Фото ГКНБ. Задержанный сторонник «Хизб ут-Тахрир»

Спецслужбы продолжают расследовать преступные связи мужчины.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» официально запрещена на территории КР, так как идеология организации направлена на свержение конституционного строя.