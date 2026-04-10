Верховный суд России признал «Мемориал» экстремистской организацией

Верховный суд России признал международное общественное движение «Мемориал» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
По данным российских СМИ, иск в суд подало Министерство юстиции. Заседание прошло в закрытом режиме. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.
Решение подлежит немедленному исполнению. Это означает, что участие в деятельности движения, а также его поддержка могут повлечь уголовную ответственность.
В суде заявили, что деятельность организации носит «антироссийский характер» и направлена на подрыв безопасности государства.
Справка
«Мемориал» — одно из старейших правозащитных движений в России. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР и защитой прав человека.
Напомним, ранее, в 2021-2022 годах, российские суды ликвидировали ряд структур «Мемориала», а сама организация включена в реестр иностранных агентов.