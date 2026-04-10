09:33
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

Верховный суд России признал «Мемориал» экстремистской организацией

Верховный суд России признал международное общественное движение «Мемориал» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

По данным российских СМИ, иск в суд подало Министерство юстиции. Заседание прошло в закрытом режиме. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.

Решение подлежит немедленному исполнению. Это означает, что участие в деятельности движения, а также его поддержка могут повлечь уголовную ответственность.

В суде заявили, что деятельность организации носит «антироссийский характер» и направлена на подрыв безопасности государства.

Справка

«Мемориал» — одно из старейших правозащитных движений в России. Организация занималась исследованием политических репрессий в СССР и защитой прав человека.

Напомним, ранее, в 2021-2022 годах, российские суды ликвидировали ряд структур «Мемориала», а сама организация включена в реестр иностранных агентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369780/
просмотров: 306
Версия для печати
10 апреля, пятница
09:32
В Бишкеке состоится чемпионат Азии по борьбе на поясах алыш среди взрослых В Бишкеке состоится чемпионат Азии по борьбе на поясах...
09:23
Альпинист и экс-разведчик: Эдуард Кубатов возглавил Госагентство по туризму
09:23
Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на 10 апреля
09:09
Садыр Жапаров едет в город Ош: проверит стройки и откроет соцобъекты
09:09
Более 3 миллиардов сомов взыскала Служба судебных исполнителей в доход страны