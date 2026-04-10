Верховный суд России признал «Мемориал» экстремистской организацией

Верховный суд России признал международное общественное движение «Мемориал» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

По данным российских СМИ, иск в суд подало Министерство юстиции. Заседание прошло в закрытом режиме. Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.

Решение подлежит немедленному исполнению. Это означает, что участие в деятельности движения, а также его поддержка могут повлечь уголовную ответственность.

В суде заявили, что деятельность организации носит «антироссийский характер» и направлена на подрыв безопасности государства.