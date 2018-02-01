В Жогорку Кенеше предложили выделить еще $200 миллионов на ТЭЦ Бишкека

В парламенте вернулись к обсуждению проекта постановления Жогорку Кенеша «Об аварии на ТЭЦ города Бишкека».

Депутат Кожобек Рыспаев отметил, что при обсуждении вопроса накануне поступило восемь письменных предложений. В том числе Акылбек Жапаров предложил разрешить увеличить на $200 миллионов порог внешнего заимствования для модернизации ТЭЦ и рассмотреть вопрос передачи ее на баланс мэрии.

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Бакыт Торобаев выступил против дополнительного финансирования. «Вчера создали комиссию ЖК. Давайте сначала узнаем точно, куда потратили $386 миллионов, проведем анализ. Не нужно включать еще 200 миллионов в постановление», — сказал он.

Кенжебек Бокоев согласился с ним, отметив, что без расследования использования прежних средств выдача еще $200 миллионов «абсурдна».

Депутат Дастан Бекешев напомнил: мэр Бишкека Албек Ибраимов отметил, что город не готов принять ТЭЦ на свой баланс, так как у них нет денег и придется субсидировать. Кроме того, нет у муниципалитета и своих специалистов.

В итоге депутаты проголосовали против предложения Жапарова.