18:43
-5
USD 68.39
EUR 85.06
RUB 1.22
Власть

В Жогорку Кенеше предложили выделить еще $200 миллионов на ТЭЦ Бишкека

В парламенте вернулись к обсуждению проекта постановления Жогорку Кенеша «Об аварии на ТЭЦ города Бишкека».

Депутат Кожобек Рыспаев отметил, что при обсуждении вопроса накануне поступило восемь письменных предложений. В том числе Акылбек Жапаров предложил разрешить увеличить на $200 миллионов порог внешнего заимствования для модернизации ТЭЦ и рассмотреть вопрос передачи ее на баланс мэрии.

Читайте по теме
Авария на ТЭЦ. Китайская ТВЕА рассказала, почему не включили новое оборудование

Бакыт Торобаев выступил против дополнительного финансирования. «Вчера создали комиссию ЖК. Давайте сначала узнаем точно, куда потратили $386 миллионов, проведем анализ. Не нужно включать еще 200 миллионов в постановление», — сказал он.

Кенжебек Бокоев согласился с ним, отметив, что без расследования использования прежних средств выдача еще $200 миллионов «абсурдна».

Депутат Дастан Бекешев напомнил: мэр Бишкека Албек Ибраимов отметил, что город не готов принять ТЭЦ на свой баланс, так как у них нет денег и придется субсидировать. Кроме того, нет у муниципалитета и своих специалистов.

В итоге депутаты проголосовали против предложения Жапарова.
Ссылка:
просмотров: 1703
Версия для печати
Материалы по теме
Кричат. У депутатов сдают нервы, они не хотят обсуждать аварию на ТЭЦ
Авария на ТЭЦ. Депутатам важны не причины, а на каком языке отвечают энергетики
Депутат выступил против стопроцентно бесплатной дошкольной подготовки
Закон о суйунчу. В парламенте предлагают пересмотреть выплаты
На внеочередной сессии Жогорку Кенеша заговорили об усталости
Депутатская комиссия изучит уголовное дело Чудинова и Жапарова
Депутат предложил 1 миллиард сомов направить на поддержку айыл окмоту
Депутат предложил пересмотреть функции айыл окмоту
Акылбек Жапаров не указал в декларации доходы своей жены, владеющей фирмой
Жанар Акаев: Острой журналистики на ОТРК нет
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;правительстве назвали первые имена виновных Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22-26 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января
В&nbsp;пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно В пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно
Сапар Исаков попросил прощения у&nbsp;жителей за&nbsp;сложившуюся в&nbsp;Бишкеке ситуацию Сапар Исаков попросил прощения у жителей за сложившуюся в Бишкеке ситуацию
Бизнес
MegaCom расширяет географию роуминга MegaCom расширяет географию роуминга
Депутаты и&nbsp;секретариат фракции РАЖ соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной А.З.Закирова Депутаты и секретариат фракции РАЖ соболезнуют в связи с кончиной А.З.Закирова
&laquo;Бакай Банк&raquo; предоставит инструменты успешной сделки «Бакай Банк» предоставит инструменты успешной сделки
Абоненты MegaCom могут пользоваться &laquo;Одноклассниками&raquo; бесплатно Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно