Авария на ТЭЦ. Китайская ТВЕА рассказала, почему не включили новое оборудование

В Бишкеке расследуют обстоятельства и причины аварии на столичной теплоэлектроцентрали, ищут виновных и уточняют, куда делись $386 миллионов, выделенных на ее реконструкцию.

Тем временем заместитель директора проекта «Модернизация ТЭЦ города Бишкека» Чжу Хай Лонг рассказал ИА «24.kg», почему работал только один новый блок и сколько денег они получили за свою работу.

— Да, действительно, мы провели модернизацию, но обновлена ТЭЦ не полностью, а только на 25-30 процентов. Народ же ожидает: раз проект закончили, значит, и ТЭЦ должна нормально работать.

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Авария случилась на старых блоках. Наши новые блоки работают надежно. Когда произошла авария, работал лишь один новый блок, второй был в резерве. Позавчера мы включили второй блок по команде, нагрузку подняли.

— Мог ли новый блок ТЭЦ вырабатывать тепло или был рассчитан лишь на выработку электрической энергии?

— Оба блока вырабатывают и тепло, и электроэнергию.

— Как давно?

— С самого начала. Вчера группа депутатов на месте все посмотрела своими глазами. На экранах все указано — и вырабатываемая теплоэнергия, и электроэнергия.

В начале отопительного сезона мы включили оба блока, но мы слушаем команды главного щита управления ТЭЦ. Нам дали команду: пока электроэнергии хватает, поэтому один котел можно отключить и оставить его в резерве. Чжу Хай Лонг

Поэтому в работе оставался лишь один котел, но он вырабатывал и электроэнергию, и теплоэнергию.

— Сейчас оба блока работают на полную мощность?

— Мощность увеличили, и сейчас они работают больше чем на 90 процентов.

— Должны ли вы были построить цех химической очистки воды при модернизации?

— Химцех с самого начала был спорным моментом. В контрактном соглашении четко не указывалось, но в техзадании был пункт: мы должны рассмотреть вопрос о строительстве этого цеха. В самом начале специалисты старого химцеха нам сказали, что их цех спокойно сможет обеспечить и старый, и новый блоки.

— И все-таки вы будете строить новый химцех или нет?

— Да, во втором квартале 2018-го. Такое решение было принято в августе 2017 года. Специалисты китайского проектного института уже разработали проект, оборудование заказано и скоро будет доставлено в Кыргызстан.

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Мы работали согласно контрактному соглашению, техзаданию. Некоторые говорят, что ТЭО нет. Это неверная информация. Обоснование должны предоставить до начала проекта. ТЭО давно сдали, по-моему, еще в 2013 году. Наш проект проходил госэкспертизу, все официальные заключения с печатями есть, все законно.

— Сколько денег на сегодня вам заплатили?

— 93,4 процента от общей суммы.

— Сколько сейчас ваших специалистов обслуживает ТЭЦ?

— Китайских специалистов около 130. Вчера прозвучал вопрос о том, почему они работают на стратегическом объекте. Видимо, люди не знают, что по контрактному соглашению у нас есть гарантийный период. Мы должны обслуживать объект один год, столько же длится гарантия качества.

Мы здесь будем находиться до середины 2019 года. За это время мы должны обучить местный персонал работе на новом оборудовании, пользованию приборами учета. Чжу Хай Лонг

— Мы отвечаем только за новую часть. И надеемся, что проблем не будет. Наши технические специалисты работают круглосуточно. Если возникнут какие-то дефекты, их сразу устранят.

— А дефекты за это время уже были?

— Мелкие, конечно, есть. Но так везде. Первый год после введения в эксплуатацию на любой ТЭЦ такое возможно.