Пересмотреть блокировку TikTok в Кыргызстане предложило Министерство культуры

На коллегии Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики заместитель министра Марат Тагаев заявил о необходимости пересмотреть решение о блокировке социальной сети TikTok в Кыргызстане.

По его словам, Центр по мониторингу и исследованию информационной среды упразднили, а в стране отсутствует орган, который системно взаимодействует с информационными платформами и социальными сетями.

Чиновник отметил, что, несмотря на действующую блокировку, граждане, в том числе молодежь, продолжают пользоваться TikTok через VPN-сервисы.

Мы просим рассмотреть предложение нашего министерства о снятии блокировки с соцсети TikTok. Марат Тагаев

Он подчеркнул, что ограничение доступа к платформе негативно отразилось на молодежной аудитории, представителях креативных индустрий и малом бизнесе, использующем TikTok как инструмент продвижения и заработка.

Напомним, социальную сеть TikTok в республике официально заблокировали в апреле 2024 года после того, как Служба по регулированию и надзору в отрасли связи направила операторам связи соответствующее указание на основании письма от ГКНБ.