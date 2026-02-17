21:49
В Таджикистане больше не будут наказывать за «лайки» в соцсетях

В Таджикистане 405 человек освобождены от ответственности за «лайки». Они ставили «нравится» под материалами экстремистского и террористического характера в соцсетях либо распространяли их повторно, пишет агентство «Азия плюс».

По словам генерального прокурора Хабибулло Вохидзоды, в Таджикистане сократилось число преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом. Количество таких правонарушений в 2025 году уменьшилось более чем на 23 процента (на 314 случаев) по сравнению с 2024-м.

Вохидзода отметил, что снижение стало возможным после указания президента Эмомали Рахмона не возбуждать уголовные дела за «лайки» и комментарии в социальных сетях. Кроме того, была усилена разъяснительная работа среди населения.

Отмена ответственности за «лайки и репосты», принятая и поддержанная парламентом Таджикистана, была подписана главой государства в мае 2025 года. По мнению президента страны, некоторые органы власти возбуждали необоснованные уголовные дела против граждан, и этой практике необходимо было положить конец.
