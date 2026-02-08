Наказывать пользователей соцсетей за нецензурные слова предлагают в Узбекистане

В Узбекистане депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса обсуждают законопроект, согласно которому предлагается ввести административную ответственность за оскорбления в соцсетях и интернете. Новая статья предусматривает штрафы до 5 миллионов сумов или арест до 10 суток.

«С невежеством нельзя бороться только просвещением — необходимы и штрафы», — заявил депутат Алишер Кадиров.

Документ, в частности, предусматривает введение административной ответственности за использование нецензурной лексики, оскорбительных и непристойных высказываний, а также иных действий, нарушающих общественный порядок и спокойствие граждан, в интернете. По мнению депутатов, данная норма имеет важное значение для обеспечения общественного порядка и общественного спокойствия.

«Основанием для этого послужил рост количества случаев массового использования нецензурной брани, оскорбительного и навязчивого поведения в социальных сетях, что является демонстративным и умышленным нарушением норм общественной морали. Подобные действия способствуют распространению безнравственности, росту неуважения и агрессивных настроений, особенно среди молодежи», — отметил депутат Хушвакт Хайитов.