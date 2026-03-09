Негатив в соцсетях. Депутат предложил обсудить это с телерадиокомпаниями

Депутат Болот Сагынаев выразил обеспокоенность «засильем негатива» в социальных сетях. Сегодня на заседании парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи он предложил пригласить руководство телеканалов для обсуждения этого вопроса.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Болот Сагынаев

«В последнее время негативные новости в соцсетях просто доминируют. Нужно обсудить этот вопрос с телерадиокомпаниями», — подчеркнул он.

Коллеги по комитету поддержали предложение и решили пригласить представителей телерадиокомпаний на следующее заседание.

Отметим, Болот Сагынаев недавно потребовал от МВД и Министерства культуры запретить проведение музыкального фестиваля Kolfest в Иссык-Кульской области. Тогда он обвинил организаторов в пропаганде ЛГБТ и неуважении к национальным атрибутам, заявив, что участники фестиваля позволяли себе носить чапаны и калпаки на голое тело.

Однако организаторы Kolfest заявили, что МВД не нашло оснований для запрета фестиваля. По их словам, ведомство не выявило фактов пропаганды ЛГБТ и употребления наркотиков на мероприятии.