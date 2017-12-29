Полпред Джалал-Абадской области готовит иск к СМИ на 10 миллионов

Полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Кыянбек Сатыбалдиев заявил, что готов судиться со СМИ. Его юристы готовят иск на 10 миллионов сомов. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в аппарате главы региона.

По их данным, Кыянбеку Сатыбалдиеву не понравилась статья в кыргызскоязычном интернет-издании «Кыргыз таймс». В ней говорится, что у полпреда купленный диплом о высшем образовании. Журналисты даже указали цену: $800.

Чиновник опровергает это. По его словам, у него два высших образования — экономическое и юридическое. Кыянбек Сатыбалдиев уточнил, что интернет-ресурс опубликовал опровержение, но публикацию успели распространить другие кыргызскоязычные СМИ. С ними чиновник и намерен судиться.